Lučenčania bojovali s divochmi o druhé miesto

Novohradskí futsalisti odohrali v piatok 14. extraligové kolo.

3. feb 2018 o 8:48 Jozef Mikuš

Wild Boys ´02 Bratislava - Mimel Lučenec 3:3 (2:2)

Góly: Javnický, Procháczka, Šporánek - Ferreira, Brunovský, Viana. ŽK: Ostrák, Šporánek - Oberman, Ferreira, Viana. Divákov: 140. Rozhodovali. Botka, Belavý.

Bratislava: Kušník - Ferianc, Lenčéš, Paštrnák, Matyi, Javnický, Molda, Procháczka, Ostrák, Šporánek, Vangel, Chamilla.

Lučenec: Oberman (Mikuš) - Csaba, Hricov, Ferreira, Kočiš, Brunovský, Fehérvári, Kuhajdík, Petík, Steinwandter, Sobral, Viana.

BRATISLAVA/LUČENEC. Hráčov Mimelu Lučenec čakalo v piatok (2.2.) náročné 14. kolo slovenskej futsalovej extraligy. Postavili sa v ňom proti domácemu celku Wild Boys ´02 z Bratislavy. V šlágri kola tak tabuľkoví susedia bojovali o druhú priečku.

Zápas sa začal lepšie pre Novohradčanov, za ktorých otvoril skóre Brunovský. Domáci Šporánek však Lučencu dlhú radosť nedoprial a pár sekúnd na to vyrovnal na 1:1. Do prestávky sa situácia zopakovala, no tentoraz po góle "divocha" Procháczku dorovnal Ferreira na polčasových 2:2.

Boj o dôležité tri body pokračoval aj po zmene strán. Za Lučenec sa gólovo presadil už len Viana a v drese domácich sa nemýlil Javnický. Mužstvá si tak po remíze 3:3 body podelili.

Mimel Lučenec teraz čaká príprava na zápas 15. kola, ktoré odohrajú 8. februára v Banskej Bystrici.

Marián Berky, tréner Mimelu Lučenec: "V oboch polčasoch sme si vypracovali dostatok príležitostí. Veľká škoda, že sme neboli dostatočne koncentrovaní. V infarktovom zápase dominovala naša slabá efektivita, ofenzíva a umenie brankárov, ktoré bolo okorenené len šiestimi gólmi z toľkých šancí. Diváci mohli vidieť krásne futsalové akcie na oboch stranách a exkluzívne zákroky oboch reprezentačných brankárov. Myslím si, že remíza je spravodlivá. Vo štvrtok hráme na palubovke MIBA Banská Bystrica, s ktorou sme doma remizovali. Musíme sa dobre pripraviť, lebo Banská Bystrica je nepríjemný súper."