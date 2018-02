Prišiel hrať na nesprávnu svadbu

Počas svojej dlhoročnej kariéry zažil DJ Čulo množstvo veselých aj kurióznych historiek.

3. feb 2018 o 16:28 Ľubomíra Karmanová

LUČENEC. DJ Čulo sa začal svojej profesii venovať v roku 1995. Za tie roky odohral toľko svadieb, že ich už ani nedokáže spočítať. Počas 23 rokov hral takmer každú sobotu a niekedy dokonca aj v piatok. Do manželského života vyprevadil stovky párov nielen v Lučenci, ale po celom Slovensku. „Na jednej svadbe sa mi starejší s hrdosťou v hlase pochválil, že je to už jeho dvadsiata piata svadba. Len som sa pousmial, lebo svoju dvadsiatu piatu som si už ani nepamätal,“ začal svoje svadobné spomínanie jeden z najznámejších dídžejov v Lučenci.

Žiadna bez Dlouhej noci

Svadobný DJ musí mať cit pre výber hudby. Každý mladomanželský pár je iný, hostia sú rôznych vekových kategórií, a tak je len na kvalitách DJ-a, ako dokáže ľudí zabaviť a udržať na parkete. Podľa Čula sú najobľúbenejšie zvyčajne známe hitovky, ľudovky a oldies 80. a 90. rokov. „Na žiadnej svadbe nemôže chýbať Dlouhá noc, ktorú ja osobne nemusím, ale hrať ju musím lebo sa na svadobnej hostine jednoducho hodí. Obľúbené sú aj cigánske skladby, na ktoré sa hostia väčšinou dobre bavia,“ myslí si skúsený DJ.

Niektorí mladomanželia si pripravia playlist, čo chcú alebo nechcú, aby odznelo. „Zvyčajne mi zdôraznia, že nechcú Jede jede mašinka, alebo Kačací tanec. No a veľmi nie je obľúbený ani hip-hop či techno,“ priblížil chute svadobčanov. Tie sa rôznia. Iné obľúbené skladby majú ľudia na dedine, iné v meste, iné na východe či na Záhorí. „Raz si mladomanželia doniesli USB, kde boli skladby DnB, čo ja osobne nehrávam a ani som si nevedel prestaviť, že to pustím na svadbe. Ale keď som to niekedy nadránom pustil, asi dvadsaťpäť ľudí vrátane mladomanželov sa tak bavilo, až som žasol. Ešte ma aj pochválili ako dobre som hral,“ zasmial sa pri spomienke na nezvyčajný pár.

Únos sa nevydaril

Pri množstve svadieb, ktoré už Zoltán Farkaš odohral, sa nájdu aj také, na ktoré nikdy nezabudne. Pod Poľanou tvrdia, že len to je dobrá svadba, kde sa bije aj nevesta. Poriadnu svadobnú bitku ešte síce nezažil, no do tuhého už niekoľkokrát išlo.