Voda v rekreačnej oblasti Kurinec bude teplejšia

Samospráva objednala nové čerpadlo, ktoré bude zásobovať vodou z geotermálneho vrtu bazény.

4. feb 2018 o 19:13 TASR

RIMAVSKÁ SOBOTA. Samospráva Rimavskej Soboty objednala na aktuálnu letnú sezónu nové čerpadlo, ktoré bude zásobovať vodou z geotermálneho vrtu bazény v jej rekreačnej oblasti Kurinec. Ako informoval primátor mesta Jozef Šimko, pre kúpu druhého čerpadla v cene 12-tisíc eur sa rozhodli, aby jedno z nich slúžilo ako záložné.

„Obávam sa, že ak by sa nám napríklad v júni alebo začiatkom júla pokazilo naše jediné čerpadlo, tak nám to zničí celú letnú sezónu, pretože by sme potrebovali možno aj tri mesiace, kým by sa nám podarilo zohnať nové," vysvetlil primátor. Nové čerpadlo je podľa neho výkonnejšie a do vrtu ho spustia o 80 metrov hlbšie. "Vyzerá to tak, že vďaka tomu zvýšime aj teplotu dodávanej termálnej vody z 31 na zhruba 34 stupňov," dodal.

Problém s pokazeným čerpadlom riešila samospráva v júni 2015. Jeho porucha vtedy zdržala otvorenie bazénov s termálnou vodou o niekoľko týždňov a v stredisku bol medzitým v prevádzke len jediný bazén s pitnou vodou.