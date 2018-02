Peter Sitor zabojuje o titul majstra sveta. Na ťažký zápas sa pripraví v Thajsku

Prvá polovica mája bude v Poltári patriť šiestemu ročníku obľúbeného galavečera Carnage Night.

4. feb 2018 o 18:19 Jozef Mikuš

POLTÁR. Pred domácim publikom sa predstavia bojovníci zo Slovenska i zahraničia. Jedným z tých, ktorí vstúpia do ringu, bude aj hlavný organizátor Peter Sitor. Skúsený športovec zabojuje proti talianskemu šampiónovi o titul majstra sveta.

Aj kvôli tejto výzve sa šéf poltárskeho Carnage clubu rozhodol opäť vycestovať do Thajska, kde sa bude pripravovať pod dohľadom majstrov thajského boxu.

Už o pár týždňov bude Poltár patriť 6. ročníku galavečera Carnage Night, kde sa objavíš aj v úlohe zápasníka. Ešte predtým ťa však čaká tvrdá príprava v Thajsku. Prečo si sa rozhodol pripraviť práve tam?

Zbožňujem Thajsko. Tréningy, klímu, tamojšiu kultúru a tiež pokorných ľudí. Bude to tretíkrát, čo tam vycestujem. Aj vďaka športu som precestoval veľa európskych krajín, ale Thajsko je moja srdcovka. Samozrejme, ak nepočítam Slovensko, pretože som hrdý Slovák.

Vycestuješ do Ázie sám?

Tentokrát pôjdeme väčšia výprava športovcov zo štyroch klubov Slovenska. Na mieste, kde sa budeme pripravovať, sa denne striedajú zápasníci z celého sveta a mám tak možnosť spoznávať rôzne techniky, mentalitu ľudí, ale najmä vždy zápasiť s niekým, kto ma prekvapí svojím štýlom, rýchlosťou alebo tvrdosťou.

Ako bude vyzerať tvoja príprava?

Prečítajte si tiež: BKM Lučenec stále nenašiel premožiteľa

Tamojší tréner je skvelý, prístupný a pokorný človek, no predovšetkým nekompromisný učiteľ. Keď vidí, že sa snažíte, o to viac sa snaží aj on. Pri tréningu mu pomáhajú aj ďalší skúsení thajskí zápasníci, čo je pre nás veľké plus. Trénovať budeme dvojfázovo – ráno a večer – pričom jeden tréning trvá 2,5 hodiny a niekedy aj dlhšie. Tréningy sú vďake thajskej vlhkej klíme omnoho náročnejšie a nám Európanom sa vďaka nej zväčšuje kapacita pľúc. Tú si však po návrate domov musíme poriadne udržiavať náročnými tréningami a odriekať si množstvo vecí, ktoré sú pre netrénujúcich ľudí bežnou súčasťou dňa.

Tréningy budú pre teba náročnejšie, keďže sa zotavuješ zo zranenia, ktoré ťa na nejaký čas odstavilo od súťaženia.

Áno. Zranil som sa na septembrovom kempe v Poltári. Pri nešťastnom údere pri sparingu som si narazil kĺb, ktorý sa zrejme posunul. Zo dňa na deň som ho cítil čoraz viac, ale veril som, že to prejde. Ešte predtým som dostal ponuku zápasiť v Maďarsku, tak som zaťal zuby a povedal si, že to vydržím. Zranenú ruku som na tréningoch používal minimálne a šetril som si ju na zápas. S odstupom času však viem, že to nebolo rozumné rozhodnutie. Hnala ma myšlienka, že nemôžem kvôli zraneniu odvolať zápas.

Prečo nie?

Prišlo mi to zbabelé, a preto som sa tváril, že je všetko v poriadku. Pred zápasom som si zranené miesto poriadne zatejpoval, ale nepomohlo to. V ringu sa mi kĺb doslova rozsypal. Síce som po nadstavenom kole vyhral, ale s výkonom som nebol spokojný. Následne som musel podstúpiť operáciu a pauzovať minimálne tri mesiace, čo bolo pre mňa neakceptovateľné. Hľadal som spôsoby, ako trénovať, a ruku pritom takmer nepoužívať. Pred pár dňami som mal druhú operáciu. Z tela mi odstránili kovové podpory a ruku po konzultácii s doktorom môžem opäť s rozumom používať. Mrzí ma, že som prepásol jeden novembrový zápas, ale človek mieni a život mení. Taktiež som mal pripravený duel v Thajsku, no ešte neviem, či do toho pôjdem. Všetko záleží od toho, ako bude ruka a celkovo zdravie poslúchať. Takáto komplikovaná pomliaždenina sa lieči aj rok a následky zranenia môžem cítiť už natrvalo. Ja však verím, že všetko je v hlave a som pripravený myslieť pozitívne.

Vráťme sa ku galavečeru Carnage Night, ktorý v Poltári patrí už k tradičným podujatiam.

Prečítajte si tiež: Prišiel hrať na nesprávnu svadbu

To áno. S hrdosťou môžem prehlásiť, že sa uskutoční už šiesty ročník. S úsmevom spomínam do neďalekej minulosti, kde niektorí ľudia z veľkých miest neverili, že v malom Poltári dokážem zorganizovať galavečer na úrovni a zabezpečiť technické záležitosti od certifikovaných spoločností cez vybavenie pre zápasníkov až po pritiahnutie ľudí. Ja som však od začiatku veril a aj vďaka tomu som doteraz uskutočnil päť galavečerov. Tie Poltáru už nikto nikdy nezoberie. Na každom ročníku sa zišli zápasníci z celého Slovenska aj zo zahraničia, nehovoriac o divákoch, ktorí dovtedy o Poltári ani len netušili. A to sú okamihy, ktoré aj v meste píšu športovo-kultúrnu históriu. Spomínam aj kultúru, pretože viem, že mnohí už našu akciu neberú ako primitívnu športovú bitku, ale vnímajú ju aj ako kultúrne podujatie.

Podľa tvojho nadšenia usudzujem, že nadchádzajúci ročník nebude posledný.

Určite nie. Je veľmi ťažké zorganizovať akciu na určitej úrovni, no ešte ťažšie je latku udržať. To sa mi zatiaľ darí, aj keď nie všetci sú nápomocní a radšej v pozitívnych veciach hľadajú negatíva. Ale aj takí sme my ľudia.

Môžeš o šiestom ročníku prezradiť niečo konkrétne?

Uskutoční sa 12. mája. Plánujem doteraz najväčšie zastúpenie Poltárčanov z nášho domáceho Carnage clubu. Mená a počet zápasov ešte nechcem prezrádzať, pretože sa to môže zmeniť. Medzi hlavnými zápasmi by mali byť aj duely o dva opasky – o titul európskeho a svetového šampióna. Obidva ponúkli Taliani pod záštitou oficiálnej federácie IMTKA.

O opasok svetového šampióna zabojuješ práve ty. Máš v zbierke už nejaké tituly zo svetového fóra?

Zatiaľ žiadny. Pred dvomi rokmi som o jeden zabojoval, ale po psychickej stránke mi ten deň absolútne nevyšiel. Relatívne rýchlo som prehral a dostal som poriadnu nakladačku. Bol som zmätený, ale uvedomil som si, že plány nevyjdú vždy do bodky a prehrou sa nič nekončí. Treba nájsť novú cestu a neplakať nad tým, čo bolo. Človek má silu čeliť novým výzvam. Keď som opäť dostal ponuku zápasiť o taký cenný titul, povedal som si, že na to nemám právo. Veď proti mne bude stáť aktívny zápasník, akým ja ani zďaleka nie som. Potom som si však uvedomil, že takáto ponuka a pocta neprichádzajú každý deň.

Kto bude tvojím súperom?

Talianska federácia, s ktorou už nejaký čas spolupracujem, vybrala 38-ročného dlhoročného zápasníka a šampióna Talianska vo full kontakte. Svoju kariéru bude chcieť zakončiť výhrou svetového titulu. Sám sa vyjadril, že do zápasu dá všetko a je odhodlaný nechať v ringu srdce.

Budeš sa na svojho protivníka špeciálne pripravovať?

O jeho zápasovom štýle až tak veľa neviem okrem toho, že má tvrdé a rýchle ruky. Všetko sa ukáže až v ringu. Mimo Thajska, na ktoré spolieham, sa budem pripravovať v domovskom Carnage clube v Poltári so svojimi zverencami. Bude to veľký zápas a nemôžem nič podceniť. Verím, že výnimočnú šancu dokážem pretaviť v úspech.

Na pleciach máš okrem zápasenia aj úlohu organizátora, promotéra či trénera. Dá sa popri tom všetkom psychicky pripraviť na taký dôležitý zápas?

Je to skutočne až extrémna výzva, no také mám rád. (smiech). Nie je jednoduché byť v jeden deň v niekoľkých úlohách, ani keď viem, čo ma čaká. Síce sa mi taká situácia už raz poriadne vypomstila, ale žijeme len raz a naše činy sú odrazom nášho myslenia. Pokiaľ nefunguje hlava, telo je bezradné. Nemám čo stratiť, len získať pre Poltár, klub a tunajších ľudí.