Môžete si dať slaninu aj koláč a nepriberiete

Tajomstvo nie je v kalóriách, ako si mnohí myslia.

5. feb 2018 o 8:52 Ľubomíra Karmanová

LUČENEC. Mnohí ľudia dnes bojujú s nadbytočnými kilogramami. Ich dôsledkom sú nielen nepekné tukové vankúše, ale aj mnohé zdravotné problémy. Zbaviť sa nadváhy nie je jednoduché. Chce to pevnú vôľu. Niektorí siahajú po diétach, iní vsadia na zdravý životný štýl.

O tom ako schudnúť a udržať si zdravé telo vie svoje aj Erik Simon, ktorý vďaka svojej skúsenosti začal prevádzkovať vlastný obchod so zdravými potravinami a kaviarňou, kde si na sladkostiach môžu pochutnať aj diabetici.

Objavil spôsob stravovania

Potom čo objavil spôsob stravovania Update sa mu podarilo nielen schudnúť, ale aj priniesť tento systém na Slovensko. „Vážil som 130 kíl. Vedel som, že niečo musím so sebou robiť. Vyskúšal som Update a presvedčil sa o tom, že funguje,“ priznal.

Ide o stravovací systém, ktorého zakladateľom je Norbert Schobert, známy cvičiteľ aerobiku, fanúšik zdravého stravovania a pozitívneho myslenia. Aj on sa na vlastnej koži presvedčil, aké je to byť uväznený pod desiatkami nadbytočných kíl. Jeho stravovací systém získal množstvo ocenení a čo je najdôležitejšie, má tisícky fanúšikov, pre ktorých sa stal životným štýlom.

„Podľa Update sa dá stravovať veľmi jednoducho. Stačí si len osvojiť rozdelenie potravín do troch skupín. Tie určujú, kedy a čo jesť,“ vysvetlil Simon.

Stačí poznať kódy

Typ stravovania pod kódom Update1 (obsah sacharidov (CH) maximálne 30g na 100g) sa odporúča počas celého dňa, ale vo vyrovnanej a rozumnej miere. „Jedlá neobsahujú pridaný rafinovaný cukor. K príprave zákuskov, rôznych druhov pečiva sa používajú prírodné sladidlá, ako sú Stevia, Eritit, Sukralóza, Xylitol a ich polioly. Cestoviny a pekárenské výrobky sú vyrábané zo špeciálnej múky respektíve pridaním Mastermixu (zmes vláknin a rastlinných bielkovín), pomocou ktorých sa daný produkt vyrába so zníženým obsahom sacharidov, odtiaľ pochádza aj názov LOWCARB " priblížil.

Charakterizuje ich nízky glykemický index, spôsobujú pocit nasýtenia. Ich vysoký obsah vlákniny čistí tráviaci trakt, napomáhajú chudnutiu, ale sú vhodné aj do jedálneho lístka diabetikov.

Pod kódom Update 2 (obsah CH 30-50g/100g) nájdeme produkty, ktoré môžeme konzumovať medzi 10.00 až 15.00 hodinou. V malej miere obsahujú hnedú (prírodnú) ryžu, zemiaky, prípadne celozrnné obilniny alebo fruktózu. V čase obeda sú ešte prijateľné do vyváženého chudnutia.

Tajomstvo nie je v kalóriách

Pod Kódom Update 3 (obsah CH 50g a viac/100g) sú produkty, ktoré obsahujú transtuk, rafinovaný cukor a múku z bežných štandardných obilnín, bohaté na sacharidy. „Náhle zvyšujú hladinu cukru v krvi a nabádajú organizmus k nadprodukcii inzulínu, čím vyvolávajú pocit hladu už po dvoch hodinách po konzumácii a znovu vyvolávajú pocit k ďalšej dávke potravy,“ definoval Simon najčastejšiu príčinu problémov s priberaním.

Ako vysvetlil, Update nie je kúra na chudnutie. Je to životný štýl, ktorý spája pohyb so zdravou stravou, zloženou zo zdravých ingrediencií. Tajomstvo nie je v kalóriách, ale v cukre. „Podstatou je sledovať etikety. To, že je niečo bez cukru, neznamená, že z toho nepriberiete. Obsahuje to umelé sladidlá, ako Aspartám, K acesulfám, Sacharin, ďalej umelé dochucovadlá a farbivá“ varuje odborník.

Súčasťou je šport

Na etikete preto odporúča sledovať najmä to, čím je produkt osladený. Ak tam nájdete niektoré zo vyššie spomínaných prírodných, tak tento produkt môžete považovať za Update1, ak však nájdete popis, ktorý ani neviete poriadne prečítať, alebo začína písmenom E, ide o skryté nebezpečenstvo.

Podľa neho nie je potrebné hladovať, denne by sme mali jesť 4 až 6 krát. Bez pohybu to však nepôjde. Aj program Update počíta s pravidelným športom. „Zaoberáme sa aj športovými aktivitami, už onedlho prinesieme jednu veľkolepú, špeciálnu, ale viac prezradíme až nabudúce,“ avizoval na záver Simon.

Jeho cieľom je presvedčiť čo najviac ľudí k uvedomelému spôsobu života, ktorým prispejú k boju proti obezite, cukrovke a srdcovo-cievnym ochoreniam.