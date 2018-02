Vyše dvadsaťročný boj Novohradčanov vrcholí. Konečne sa bude stavať

Tento mesiac bude vyhlásený tender na úsek R2 Mýtna - Lovinobaňa.

5. feb 2018 o 14:37 Marcela Ballová

MÝTNA. Výstavba obchvatu Mýtnej a zároveň úseku rýchlostnej cesty R2, vedúceho cez Novohrad, nadobúda reálne kontúry. Podľa vyjadrenia Pavla Greksu, vedúceho pracovnej skupiny pre R2 a onedlho aj pre všetky diaľničné úseky, vedúce Banskobystrickým krajom, bude verejné obstarávanie vyhlásené ešte tento mesiac.

„Som rád, že po dvadsiatich rokoch to už nebude len o sľuboch, ale začne sa konať,“ podotkol aktivista v boji za dostavbu diaľnice. Zdôraznil, že do leta by malo byť vyhlásené aj verejné obstarávanie týkajúce sa úseku Kriváň – Mýtna. „Vyznačuje sa vysokou nehodovosťou a z pohľadu terénu patrí medzi značne náročné.“

Definitívne plány. (zdroj: Z archívu P. Greksu)

Greksa zároveň potvrdil, že ak súťaže prebehnú podľa plánu, tak v roku 2021 bude úsek Kriváň – Tomášovce hotový.

Život s nepríjemnými spoločníkmi sa skončí

Ľudia z Mýtnej už roky spisujú petície. Prílišná intenzita dopravy cez obec im poriadne strpčuje život. Ich každodennými spoločníkmi sú nadmerný hluk, prašnosť a pribúdajúce praskliny na domoch v blízkosti hlavného cestného ťahu. O dva roky by už mohli mať konečne pokoj.

„Tento rok sa v dedine začne s výstavbou mimoúrovňovej križovatky. Uvedomujem si, že ľudí nečaká najšťastnejšie obdobie, ale keď sme vydržali doteraz, tak tie dva roky to už pretrpíme. Za pocit definitívnej úľavy a radosti z ďalšieho rozvoja regiónu, to určite stojí,“ vyjadril sa starosta malej novohradskej obce. Zároveň pripomenul, že výstavba môže znamenať prosperitu pre služby v regióne, najmä gastronomické, keďže ľudia pracujúci na výstavbe cesty ich určite budú v značnej miere využívať. Rovnako vidí šancu pre brigádnikov a rôzny pomocný personál.