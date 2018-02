Stretnutie so županom Jánom Lunterom

Seriál diskusných stretnutí týždenníkov MY pokračuje v stredu v Banskej Bystrici.

6. feb 2018 o 13:49 Marcela Ballová

Osem krajov, osem županov, osem diskusných podujatí s názvom Stretnutie so županom. Tento týždeň pokračujeme v Banskej Bystrici.

Regionálne týždenníky MY, ktoré zastrešuje vydavateľstvo Petit Press a. s., pripravili pod značkou MY S VAMI sériu diskusných fór pod názvom Stretnutie so županom.

V banskobystrickom hoteli Dixon si v stredu 7. 2. sadnú za jeden stôl:

Diskutovať a bude na témy: Vízia života v kraji, priority nového župana, Rozvoj cestovného ruchu, dopravy a dopravnej infraštruktúry, Kvalita vzdelávania.

Online prenos z diskusného fóra môžete sledovať už zajtra, v stredu 7.2., od 10.00 na regionálnych spravodajských portáloch MYregiony.sk - www.mybystrica.sk, www.mynovohrad.sk, www.myzvolen.sk a wwwmyziar.sk.

Chcete položiť diskutujúcim otázku? Nech sa páči, otázky môžete posielať od tejto chvíle na e-mailovú na adresu: michal.trsko@petitpress.sk. Záver diskusie je naplánovaný na 12.00 hod.