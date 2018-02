Dorastenci HC Lučenec s historickým úspechom (+ FOTO A VIDEO)

Po náročnom víkende sa Novohradčania dostali do top osmičky prvej ligy dorastu.

7. feb 2018 o 8:23 Jozef Mikuš

LUČENEC. Hokejovým dorastencom z Novohradu sa podaril historický úspech. Družstvo HC Lučenec postúpilo do play-off 1. ligy dorastu. Stalo sa tak po posledných dvoch zápasoch nadstavbovej časti proti silnému súperovi z HK Brezno (3. a 4. februára).

Lučenčania sa dostali medzi osem najlepších tímov Slovenska. Spoločnosť im budú robiť dorastenci MHK Dubnica nad Váhom, HK 95 Považská Bystrica, HC ŠKP Bratislava, HK Ružinov ´99, HK Altis Orava, HOBA Bratislava, Mládež HC 46 Bardejov.

HK Brezno - HC Lučenec 5:6 (sobota 3.2.)

Góly za Lučenec: Matúch 3, Sivok, Adamove, Mihalčák.

Zostava Lučenca: Vrábeľ, Nemec, Galdík, Švagerko, Ukrop, Sivok, Mihalčák, Matúch, Adamove, Burdilák, J. Dudek, Jekkel.

Vladimír Lipiansky, tréner dorastu HC Lučenec: "Začali sme opatrne, keďže súpera sme poznali len z prípravných zápasov. Ich súpiska bola nabitá dvoma hráčmi zo Zvolena a piatimi z Banskej Bystrice, čo sa nám vypomstilo a prehrávali sme 2:0. Chalani však ukázali silu tímu a tretina sa skončila výsledkom 2:2. Druhá tretina mala rovnaký priebeh a stav na jej konci sme doťahovali na 4:4. Chalani už toho mali plné zuby a nevládali. Veď hrať na dve päťky proti osemnástim hráčom súpera dalo naozaj zabrať. Opäť sme však ukázali, že hokej sa hrá až do konca a strelili sme dva góly, čo súpera na pár minút doslova ochromilo. Brezno sa snažilo stav zvrátiť, ale bojovnosť našich hráčov dovolila súperovi skórovať už iba raz, čo znamenalo konečný stav 6:5 pre Lučenec a tým sa zvýšila šanca pre náš tím postúpiť do play-off."

HC Lučenec - HK Brezno 3:2 (nedeľa 4.2.)

Góly za Lučenec: Sivok 2, Matúch.

Zostava Lučenca: Vrábeľ, Nemec, Galdík, Švagerko, Ukrop, Sivok, Mihalčák, Matúch, Adamove, Burdilák, J. Dudek, Jonáš, Jekkel.

Vladimír Lipiansky, tréner dorastu HC Lučenec: "Do zápasu sme nastúpili lepšie my, keďže úvodnú tretinu sme vyhrali 1:0. V druhej tretine sa opäť ukázala únava chlapcov, čo súper využil a stav vyrovnal. Čas určený na oddych a úpravu plochy sme využili na skoncentrovanie sa a do poslednej tretiny sme sa vrhli za nerozhodného stavu 2:2. Už po pár minútach sme viedli 3:2. Tento stav už chalani nedovolili súperovi otočiť, a tak si vybojovali zaslúžené víťazstvo a postup do play-off. Týmto im chcem znovu poďakovať za perfektne odvedenú prácu na ľade. Rád by som sa poďakoval aj vedúcemu družstva J. Vrábeľovi, rodičom a všetkým, ktorí prišli povzbudiť našich chlapcov. Lebo ako sami chlapci povedali: "Tréner, dnes nám veľmi pomohli!" Skvelé publikom bolo pre trénera a pre chlapcov šiestym hráčom na ľade."