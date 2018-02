Reprezentant Gembický zažiaril v Bielorusku

Futbalista z Gemera sa presadil na podujatí vo východnej Európe. Má tiež podiel na jesennom prvenstve dorastencov Dunajskej Stredy.

8. feb 2018 o 8:35 JÚLIUS GEĽO

RIMAVSKÁ SOBOTA. Sebastián Gembický upútal v drese reprezentačného tímu do 17 rokov na turnaji v Minsku. Preukázal svoj kumšt, presadil sa tiež strelecky.

Z Bieloruska si priniesol individuálne ocenenie. Tínedžer, ktorý pochádza z Jesenského, kde aj začínal s futbalom, si následne zahral prvú žiacku ligu v MŠK Rimavská Sobota. Práve z tohto klubu potom prestúpil do DAC 1904 Dunajská Streda. Na Žitnom ostrove zarezáva druhú sezónu. Hráva tam prvú dorasteneckú ligu.

Najlepší útočník

Gembický skóroval na januárovom Development Cupe v Minsku päťkrát. Najskôr rozvlnil sieť v zápase s Ruskom, nastúpil pritom naň premiérovo s kapitánskou páskou. Prispel k výhre 2:0. Dokonca hetrikom sa blysol v dueli proti Belgicku, v ktorom Slováci triumfovali 5:0. Prekonal aj gólmana Gruzínska, zverenci trénera Samuela Slováka porazili tohto súpera 8:1 a v konečnej tabuľke obsadili štvrté miesto. Z piatich stretnutí vyhrali štyri, pokorili aj Izrael 3:2 a podľahli Islandu 0:1.

„Bola to zatiaľ moja najvydarenejšia reprezentačná akcia. Som veľmi rád, že mi to tak išlo. A to jednak herne a výborne sa mi darilo strelecky. Súvisí to však s tým, že sme ako mužstvo hrali dobre. Držali sme spolu na ihrisku i mimo neho. Sme dobrá partia. Na tento reprezentačný výjazd budem dlho spomínať. Získal som aj ocenenie pre najlepšieho útočníka turnaja. Bolo pre mňa cťou nastúpiť na zápas s Ruskom s kapitánskou páskou. Mal som ju na rukáve aj v závere stretnutia s Izraelom,“ hovorí šestnásťročný Gembický.

Strelecký tromf

Sebastián sa zaskvel najmä v dueli proti Belgicku. Dosiahnuť na reprezentačnej úrovni hetrik je veru parádny počin. Nezávisle na tom, že to bolo v príprave. „Toto sa mi ani len nesnívalo. Bol som nesmierne rád, že som dal tri góly Belgičanom. Prvý gól som dosiahol z penalty, predchádzal jej faul na mňa. Druhý som zaznamenal zo štrnástich metrov, pretlačil som sa pred obrancu a namieril som do pravého dolného rohu. Tretí gól som dal do prázdnej brány po prihrávke spoluhráčka Iľka,“ uviedol Gembický.

Keď skompletizoval hetrik, nepredvádzal žiadne gymnastické kúsky. „Radšej som nič také nerobil. Vyzliekol som si však dres, za čo som uvidel žltú kartu,“ podotkol. Tento duel nedohral. „Na prípadný štvrtý gól som ale už nemal sily,“ reagoval s úsmevom mladík, ktorý je použiteľný ako hrotový hráč i krídelník.

Zabojujú o titul

„Turnaj sa hral na umelej tráve v krytej hale. Predstavilo sa na ňom dvanásť tímov. Nemali sme žiadneho ľahkého súpera, aj keď by niektoré výsledky mohli zvádzať k mylnému dojmu. Belgičania zahrali v prvom polčase proti nám veľmi dobre. Škoda prehry v úvodnom vystúpení. Mali sme v zápase s Islandom veľké šance, no tie sme nevyužili a inkasovali sme hlúpy gól. Ďalšie štyri zápasy sme potom vyhrali. Sme spokojní s umiestnením, lenže mohli sme skončiť aj lepšie. Mrzí nás tá jedna prehra. Každopádne sme sa stretli s kvalitnými mužstvami,“ vyjadrila sa opora dunajskostredského mančaftu v kategórii U17.

DAC zimuje na líderskej pozícii, Gembický je s pätnástimi zásahmi priebežne najlepším kanonierom súťaže. Rád by nastrieľal tridsať gólov.

„Máme to veľmi dobre rozbehnuté. Pred druhou Žilinou vedieme o šesť bodov. Chceli by sme úspešne dokončiť to, čo sme začali. Domnievam sa, že ročník dohrám v sedemnástke,“ povedal Sebastián Gembický.