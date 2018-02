Lučenec čaká rušný víkend. Zábava sa rozprúdi na ľade aj na tržnici

Fašiangy pomaly vrcholia.

8. feb 2018 o 9:38 Marcela Ballová

LUČENEC. Centrum Novohradu čaká víkend plný zábavy a hodovania. V sobotu (10. 2.) bude rušno na ľade, nasledujúci deň na tržnici.

„Zimný štadión bude dejiskom rodinného podujatia Karneval na ľade. Nebude chýbať ani súťaž o najkrajšiu detskú a rodinnú masku. Pre deti je pripravená sladká odmena a pre všetkých teplý čas," informovala Mária Bérešová, hovorkyňa mesta a podotkla, že vstup na akciu je voľný.

Prečítajte si tiež: Bývalý vozmajster začal kresliť. Ľuďom padla sánka (+ FOTO)

Nedeľa (11. 2.) sa v Lučenci bude niesť v znamení pochovávania basy, zabíjačky a šiesteho ročníka Klobásovej ofenzívy. Dejiskom podujatia bude Mestská tržnica. Atmosféru spríjemnia vystúpenia folkloristov z FS Jánošík, ĽH Ďatelinka, FS Haličan, FS Ipeľ, DFS Radosť a ĽH Barnabáša Szaboa.

„Počas Klobásovej ofenzívy si družstvá otestujú zručnosť vo výrobe klobás. Prebehne aj súťaž jednotlivcov o najlepšiu, doma urobenú, klobásu Znamená to, že súťažiaci prinesú vzorku. Podujatie spestrí remeselnícky jarmok, zabíjačka, detské aktivity, bohatá tombola, keďže každá zakúpená vstupenka je zlosovateľná. Zabíjačkové špeciality budú samozrejmosťou," ozrejmila hovorkyňa s tým, že vstupné je 3 eurá. V jeho cene je zahrnutá šiška, teplý čaj a ochutnávka klobás až do vyčerpania zásob. Deti do 10 rokov, v sprievode dospelej osoby, majú vstup zdarma.