Džudisti Junioru opäť v súťažnom kolobehu

Pretekári džudo klubu Junior Lučenec majú za sebou prvé tohtoročné vystúpenie.

8. feb 2018 o 16:46 Jozef Mikuš

LUČENEC. Pätica džudistov sa počas posledného januárového víkendu (27. – 28. 1.) predstavila na medzinárodnom turnaji v českom Olomouci. Lučenecké farby hájili dorastenci Alexandra Halajová, Nikolas Kočiš a juniori Matej Halaj, Róbert Krutek a Lukáš Kurák.

Alexandra Halajová (do 52 kg) na turnaji zápasila pod vlajkou slovenskej reprezentácie. „Saška sa nedala zaskočiť a všetky tri súperky porazila pred uplynutím časového limitu. Vďaka tomu si suverénne vybojovala zlatú medailu za prvé miesto,“ začal tréner Junioru Michal Bokor.

Spokojnosť s piatym miestom

Prečítajte si tiež: Bývalý vozmajster začal kresliť. Ľuďom padla sánka (+ FOTO)

Dorastenec Nikolas Kočiš (do 81 kg) mal vo svojej váhovej kategórii silnú konkurenciu. Napriek tomu v prvom zápase nezaváhal a zvíťazil podľa nových pravidiel, keď súpera hodil dvakrát na wazari. V druhom stretnutí nastúpil proti favoritovi hmotnostnej kategórie, ktorý reprezentanta Lučenca porazil. Kočiš sa dostal do opráv, kde po víťazstve postúpil do boja o bronz. Tam sa však prejavila absencia kondície. Kočiš prehral a obsadil 5. miesto, s ktorým je však tréner Bokor spokojný.

V kategórii juniorov zápasil Matej Halaj (do 60 kg). „Žreb mu v prvom zápase prisúdil silnejšieho súpera. Matej však využil svoju technickú vyspelosť a po dvoch wazari zvíťazil. V druhom stretnutí podľahol českému reprezentantovi a nepodarilo sa mu uspieť ani v opravách. Konečné 9. miesto nie je veľkým úspechom, ale Matej si za svoj výkon a nasadenie zaslúži pochvalu,“ zhodnotil tréner.

Rozhodla váha

Róbert Krutek (do 81 kg) má kvôli študentským povinnostiam za hranicami Slovenska dlhodobejšie tréningové výpadky. Aj to sa prejavilo na jeho účinkovaní v Olomouci. Po prvom prehratom zápase sa do opráv nedostal a na turnaji sa neumiestnil.

Prečítajte si tiež: Reprezentant Gembický zažiaril v Bielorusku

Posledným zástupcom Junioru bol Lukáš Kurák (do 100 kg). S bilanciou tri výhry a dve prehry sa dostal do nerozhodného stavu, kedy traja pretekári mali rovnaký počet bodov. O tom, kto získa druhé až štvrté miesto, tak mala rozhodnúť najnižšia hmotnosť. Ručička na váhe ukázala najmenej pre Kuráka a z turnaja si odniesol striebornú medailu.

„Výkony našich džudistov ma potešili a bilancia na prvý turnaj tohto roka je veľmi dobrá. K ich úspechom im gratulujem a za podporu ďakujem našim sponzorom – firmám Ekoltech, TSV Papier, Europak, MaM & co. a mestu Lučenec,“ zakončil Bokor.