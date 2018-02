Hnúšťanka Tomengová posilnila Brusno

Napriek mladému veku je to už skúsená volejbalistka.

9. feb 2018 o 7:37 JÚLIUS GEĽO

HNÚŠŤA. Z prvoligového družstva junioriek VK Iskra Hnúšťa odišla Lenka Tomengová.

Šestnásťročná volejbalistka, ktorá je použiteľná na viacerých postoch, sezónu dohrá vo VK Kúpele Brusno. S dresom Iskry sa rozlúčila zápasmi s TJ Slávia TU Zvolen. Lenka má pomôcť kolektívu kadetiek Brusna k postupu na majstrovstvá Slovenska. Zároveň pribudla tiež na súpisku horehronského tímu žien.

Staršia zo sestier Tomengových zažíva pomerne turbulentný ročník. Začala ho vo farbách Iskry, potom sa nejaký čas v jej zostave neobjavovala, aby sa neskôr do nej predsa len vrátila. V súčasnosti však už pôsobí vo VK Kúpele.

Predstavila sana národnom šampionáte

„Lenka už nemienila hrávať vôbec, následne sme sa však dozvedeli, že by chcela hrať v Brusne. Sľúbili jej účasť na M-SR kadetiek. Rokovanie s Brusnom prebehlo aj s jej otcom mimo nás. Nechceli sme celkovo blokovať Lenku. Rozhodnutie nášho výboru klubu nebolo jednoznačné, ale väčšina hlasovala za jej hosťovanie vo VK Kúpele. Osobne som bol proti jej uvoľneniu, lebo to z môjho pohľadu nebolo OK voči nášmu klubu,“ uviedol športový riaditeľ VK Iskra Hnúšťa Štefan Majeský.

Lenka Tomengová už zažila atmosféru M-SR kadetiek, a to v roku 2014. Vlani zápolila za Hnúšťu jednak v kadetskej, no aj v ženskej kategórii.

Zmierenie sa s nelichotivou pozíciou

Hnúšťanské juniorky vstupovali do prebiehajúcej sezóny s cieľom pohybovať sa okolo šiestej priečky, mienili sa vyhnúť prepadu na posledné priečky. Toto sa im vôbec nedarí napĺňať, sú totiž na chvoste prvej ligy Východ, v ktorej účinkuje deväť celkov.

„Rezignovali sme na ambície, sme zmierení s poslednou priečkou v súťaži,“ reagoval Majeský. Káder Iskry je úzky, príležitosť dostávajú aj hráčky z tímu starších žiačok.