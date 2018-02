Napínavý súboj Lučenca s Banskou Bystricou

O víťazovi stretnutia rozhodol jednogólový rozdiel.

9. feb 2018 o 10:34 Jozef Mikuš, Viktor Háber

MIBA Banská Bystrica - Mimel Lučenec 4:5 (0:2)

Góly: Vajda 2, Mráz, Čief - Viana 2, Brunovský, Steinwandter, Sobral. ŽK: Ríša, Rafanides, Čief, Dobrota (všetci BB). Divákov: 300. Rozhodovali: Havrila, Fischer.

Banská Bystrica: Mráz - Ríša, Vajda, Krejčí, Rafanides, Samson, Jakuba, Čief, Veselovský, Širka, Dobrota.

Lučenec: Oberman (Mikuš), Csaba, Hricov, Ferreira, Kočiš, Brunovský, Fehérvári, Kuhajdík, Petík, Steinwandter, Sobral, Viana, Rutkaj.

BANSKÁ BYSTRICA/LUČENEC. Tréner Mimelu Lučenec Marián Berky po remíze s bratislavskými Wild Boys avizoval, že nadchádzajúce stretnutie proti Banskej Bystrici nebude jednoduché. A jeho slová sa vo štvrtok (8.2.) aj naplnili.

V súboji dvoch stredoslovenských tímov sa Bystričania v úvode držali v úzadí a pasivita v zadných radoch vyústila v peknú akciu Lučenca, keď Brunovský prihral Sobralovi na gól do prázdnej bránky. MIBA sa následne vzchopila a súpera dostala pod tlak. Dobre sa však vyspal brankár hostí Oberman, ktorý zneškodnil dve tutovky Rafanidesa z pravej strany a následne zarmútil aj Čiefa z tesnej blízkosti, pričom raz ho zachránila aj ľavá žrď.

Premenená penalta

Všetky strely mierili na Obermana a v spleti šancí zlyhal dvakrát aj Dobrota. Mimel sa dostal na koňa a ohrozil Mráza, ktorý mal ale taktiež svoj deň a z tesnej blízkosti ho Brunovský neprekonal ani z dorážky. Bystričania sa trápili v zakončení a šťastie pri nich naozaj nestálo. Nervy sa prehlbovali aj po viacerých sporných verdiktoch hlavného arbitra.

Nešťastný moment prišiel, keď Dobrota fauloval Vianu v pokutovom území a nasledovala penalta, ktorú faulovaný hráč premenil. Potom pôsobila MIBA frustrovane a obrana bola príliš odovzdaná. Nahromadené chyby spôsobovali problémy Mrázovi, ktorý bol na všetko akoby sám, ale našťastie to stačilo na neinkasovanie tretieho gólu.

Druhý polčas sa začal nenápadnou akciou hostí, z ktorej už ale tretí gól vyplynul a postaral sa oň Steinwandter. Vyrovnať mohol o minútu Čief. Na dva pokusy zblízka ale trafil iba brankára. Domáci v defenzíve ľahko strácali loptu a nevyzeralo to s nimi dobre. Záblesk nádeje prišiel v 26. minúte, keď sa Vajda na dvakrát konečne presadil zblízka a Oberman prišiel o svoje čaro. Jeho náprotivok bol o 4 minúty neskôr hlavnou postavou fantastického momentu, keď skóroval cez celé ihrisko na 2:3. Výrazne mu k tomu pomohli vpredu tieniaci útočníci Bystrice a k vyrovnaniu chýbalo už málo.

Na desiaty gól nezostal čas

Po góle si mohol Mráz pripísať aj asistenciu, keď krásne vyhodil loptu až na Rafanidesa a ten iba tesne minul bránu súpera. Platilo pravidlo nedáš-dostaneš a po krásnej kombinácii Brunovského a Vianu zakončoval Brazílčan do prázdnej bránky na 4:2. Dráma pokračovala, keď obranu hostí dokonale vyšachovali Rafanides s Vajdom a diváci znovu videli gól do prázdnej bránky.

Nervózny záver následne priniesol veľké šance na vyrovnanie, skóroval však Brunovský a Lučenec sa dostal na koňa. Domácim neostávalo nič iné ako v závere skúsiť vabank a Čiefovi sa počas neho podarilo znížiť na 4:5. Na desiaty gól stretnutia už ale neostalo dosť času. Zo zápasu, ktorému by svedčala remíza, sa napokon zrodilo tesné víťazstvo Mimelu Lučenec. (zdroj: mybystrica.sme.sk)

V blížiacom sa 16. kole sa Mimel Lučenec po dlhšej dobe predstaví na domácej pôde. A to hneď v najočakávanejšom zápase. Na palubovke športovej haly Arena privíta v piatok 16.2. o 19.00 hod. lídra súťaže a viacnásobného majstra ŠK Slovan Bratislava.

Marián Berky, tréner Mimelu Lučenec: "Zápas v Banskej Bystrici sme skoro nezvládli v hlavách, pretože sme si mysleli po strelených troch góloch to pôjde úplne hladko. Prepínanie z ofenzívy do defenzívy nefungovalo. Hráči si neplnili defenzívne úlohy a uľahčovali si to podľa seba, ako im to vyhovovalo. Domáci nás predčili v bojovnosti. Pokora a úcta k súperovi rovná sa úspech. Potrebujeme na tento zápas zabudnúť a pripraviť sa na ďalší proti Slovanu Bratislava."