Trialisti pretekali v Olomouci

Aj klub NovoCK Trial odštartoval novú sezónu.

10. feb 2018 o 8:18 Jozef Mikuš

LUČENEC. Pretekári lučeneckého NovoCK Trial odštartovali novú sezónu halovými pretekmi v českom Olomouci. Bratia Marek a Michal Nagyovci absolvovali prvú tohtoročnú súťaž po chorobe a s novým bodovaním.

„Podľa nových pravidiel sa nebudú dávať iba trestné body, ale aj bonusové body – za každú úspešne zvládnutú prekážku desať bodov. Víťaz je v tomto prípade ten, kto má najviac bodov a až pri rovnosti najazdených bodov rozhodnú získané trestné body. Výsledky to prakticky neovplyvní, no po psychologickej stránke je to vynikajúci krok. Najmladší pretekári tak nebudú v prípade neúspechu plakať, ale naopak, budú sa tešiť zo získaných bodov,“ vysvetlila Daniela Tršková, prezidentka NovoCK Trial Lučenec.

Ako prvý sa na prekážky vybral starší z bratskej dvojice Marek. Tomu sa v kategórii benjamin podarilo umiestniť na bronzovej priečke. Zaostal za dvojicou šampiónov z Česka, pričom na druhé miesto mu chýbalo 30 bodov. Rovnaký počet bodov chýbal aj Michalovi, ktorý si v kategórii poussin vyjazdil striebro.

K dobrým výkonom im pomohlo aj medzinárodné sústredenie v Poľsku.

„Poliaci zabezpečili príjemné prostredie a trénerov, ktorí sa počas dvoch dní jazdcom venovali naplno. Chalanom takáto príprava pred tohtoročnou súťažnou premiérou určite prospela,“ doplnil tréner Štefan Nagy. Mladých trialistov teraz čakajú preteky v Maďarsku.