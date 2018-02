Z trávnika do haly. Fehérvári si podmanil futsalovú palubovku

Vo svete slovenského futsalu asi nie je fanúšik, ktorý by aspoň raz nezačul meno Attila Fehérvári.

10. feb 2018 o 10:41 Jozef Mikuš

LUČENEC. Začiatkom decembra sa v Lučenci odohrali dva prípravné zápasy slovenskej a srbskej futsalovej reprezentácie.

V prvom stretnutí boli na súpiske slovenského výberu aj traja hráči Mimelu Lučenec – Anton Brunovský, Richard Oberman a Attila Fehérvári. Posledný menovaný sa po prvom priateľskom zápase rozhodol zavesiť reprezentačné kopačky na klinec. S najcennejším dresom sa rozlúčil pred domácim publikom po 86 odohraných reprezentačných zápasoch a 36 góloch.

Attila Fehérvári má bohatú športovú minulosť. Futbalovo pôsobil v Biskupiciach, Košiciach, Dobšinej, Fiľakove, Tomášovciach, Rapovciach, Ružinej, Petržalke i rakúskom Raxendorfe a dnes háji kalinovské farby.

Futsalové góly strieľal za 1. HFC Lučenec, Semic a Slov-Matic Bratislava a v súčasnosti je kapitánom Mimelu Lučenec. My sme sa s 34-ročným športovcom obzreli za jeho športovou históriou a porozprávali sme sa aj o futsalových ambíciách.

Tvoja futbalová kariéra, aspoň z pohľadu množstva klubov, je pestrejšia než futsalová. Ako a prečo si sa rozhodol vymeniť trávnik za palubovku?

V tých časoch som hrával za tomášovský dorast. Dostal som ponuku z miestneho futbalu a aj futsalu. Problém však bol, že som si musel vybrať iba jednu možnosť. Rozhodol som sa pre halu. Svoje rozhodnutie neľutujem, hoci som to mal vo futbale dobre našliapnuté.

Premýšľal si niekedy nad tým, ako by vyzerala tvoja športová kariéra, ak by si si zvolil futbalovú cestu?

Samozrejme, ale ťažko povedať, čo by sa stalo. Mal som len 17 rokov. Možno by som sa medzi mužmi presadil, aj keď by to pre moju výšku bolo asi náročnejšie. Ak by sa mi to podarilo, mohol som byť úplne inde. Nič však neľutujem a ak by som mal možnosť vrátiť sa v čase do momentu rozhodnutia, s veľkou pravdepodobnosťou by som si vybral rovnako.

Dokázal si si vtedy ako čistokrvný futbalista zvyknúť na halu?

Nebolo to jednoduché. Veľa futbalistov má v hale problém. Futsal je kontaktnejší, rýchlejší a vyžaduje viac pohybu.

Je to tak aj z opačnej stránky? Majú futsalisti problém na trávnikoch?

Podľa mňa sa futsalista skôr prispôsobí veľkému futbalu. Mnoho svetových hviezd ako Ronaldinho, Robinho alebo Falcao začínali ako futsalisti a na trávnik si priniesli mnoho skúseností.

Prvé futsalové minúty si absolvoval v lučeneckom 1. HFC, odkiaľ si pokračoval rovno do hlavného mesta.