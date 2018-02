V Hrnčiarskej Vsi sa rozlúčili s obdobím hodovania a zábavy

Chlapi si vyhrnuli rukávy a pustili sa do práce s mäsom. Ženy sa zvŕtali v kuchyni a pripravili sladké šišky.

10. feb 2018 o 15:57 Marcela Ballová

HRNČIARSKA VES. „Fašiangy sa už krátia, už sa nenavrátia. Staré dievky kľajú, že sa nevydajú. Ďatelinka drobná, chlapci jedia hrozná a dievčence višne, aby boli pyšné...,“ znie ľudová pieseň, viažúca sa k obdobiu hodovania a zábav, ktoré trvá od Troch kráľov do Popolcovej stredy.

Dnes v mnohých obciach a mestách v našom regióne rozvoniavali zabíjačkové špeciality, zneli hlasy folkloristov. Aj v Hrnčiarskej Vsi sa zišla veselá partia. Chlapi si vyhrnuli rukávy a pustili do práce okolo mäsa. Fašiangová zabíjačka sa tu stala peknou tradíciou. Ani ženičky nelenili. Zvŕtali sa v kuchyni jedna radosť. Zakrátko boli pri pečených klobásach na stole aj sladké šišky.

Prsty hudobníkov šikovne cifrovali po gombíkoch heligónky a za kalíšok domácej pálenky prišlo v sychravom počasí každému vhod.

Prečítajte si tiež: Bývalý vozmajster začal kresliť. Ľuďom padla sánka (+ FOTO)

Mäsiarovi išla práca pekne od ruky. Pavel Meký je skutočným majstrom. Pod palcom mal už neúrekom zabíjačiek. Veď len tento týždeň to bola jeho tretia. Na pochutiny nepotrebuje váhy. Má všetko v oku a rukách. Ani mäso do klobás nebolo treba dochucovať. Všetko odhadol na prvýkrát. Ani Ivan Fazekaš sa nedal zahanbiť. Každému bolo jasné, že s mäsom to skutočne vie. Ján Kyzek a Jano Gibaľa tiež ruky od roboty neodťahovali. Atmosféru za pracovným stolom okorenili humorom a spomienkami. Miesto pri kotli, v ktorom sa varila zabíjačková kapusta, si vyárendoval Ľubo Vengrín. No a starosta Ján Melicher mal všetko pod drobnohľadom. Dbal o to, aby bolo všetkého dostatok. A veruže bolo. Boli to hody ako sa patrí. Veď na štyridsaťdňový pôst sa predsa bolo treba dobre pripraviť. Už dnes sa v Hrnčiarskej Vsi tešia na budúcoročnú Fašiangovú zabíjačku.