Soboťanky si podelili body so Stropkovom

Obidva zápasy na Gemeri vyústili do tajbrejku. Slovan vyhral ten prvý, ale následne našiel doma prvý raz premožiteľky.

12. feb 2018 o 8:16 JÚLIUS GEĽO

VK Slovan Rimavská Sobota – MVK Stropkov 3:2 (-20, 17, -20, 9,6), 2:3 (-20, 17,-17, 17, -13)

VK Slovan R. Sobota: R. Kubaliaková, Kudlíková ml., J. Kubaliaková, Megelová, Panicová, Žírošová – liberka Szőkeová (Kačániová).

RIMAVSKÁ SOBOTA. V prvej lige Východ vo volejbale žien sa rozbehla nadstavbová časť. Hráčky VK Slovan Rimavská Sobota hostili v skupine o 1.-4. miesto MVK Stropkov. Zápolenie sa začalo minútou ticha, ktorou si prítomní uctili pamiatku zosnulej manželky prezidenta VK Slovan Rimavská Sobota Štefana Baláža.

Na palubovke to bola ukážková konfrontácia skúsenosti s mladosťou. Do prvého zápasu naskočili slovanistky dobre. Išli do vedenia 10:3, no potom sa začali ich patálie na príjme podania. Prvý set získali východniarky. Ten druhý prebiehal v réžii Slovana. V treťom dejstve východniarky viedli 18:3, no Soboťanky sa vrátili do hry, znížili na 18:14. MVK však nepripustil obrat a dotiahol set do víťazného konca. Štvrté dejstvo suverénne ovládol rimavskosobotský tím a vynútil si skrátené piate dejstvo. Tajbrejk sa stal záležitosťou ostrieľaných slovanistiek (15:6), ktoré mali od začiatku prevahu. Rimavská Sobota pokorila Stropkov 3:2.

Priebeh druhého duelu bol podobný. Každý chvíľku ťahal pílku. Úvodné dejstvo získal Stropkov. V tom druhom hrali prím Soboťanky. Tretí set si ukoristili východniarky a štvrtý zase Slovan. Takže rozuzlenie znovu priniesol tajbrejk. Domáci tím ho mal veľmi dobre rozohratý, viedol totiž 9:2. Ale tento náskok prešustroval. Východniarky vďaka servisu vstali z popola a v skrátenom piatom sete si nakoniec počínali úspešne (15:13). Slovanistky prekvapujúco podľahli MVK 2:3.

Domáce hráčky sa v meraní síl so Stropkovom nevyhli slabším pasážam, vytrápili sa najmä na príjme. „Obidva zápasy boli vyrovnané. V obidvoch sme však hrali katastrofálne zhodne v treťom sete. Najväčší problém nám zase robil príjem. Kým tajbrejk prvého zápasu sme vyhrali, v tom druhom sme stratili vedenie 9:2. Príčinou toho bol opäť náš príjem. Nemôžem povedať, že som sklamaná. Mladé a šikovné Stropkovčanky toho vychytali veľmi veľa, nevedeli sme im položiť loptu,“ povedala trénerka VK Slovan Rimavská Sobota Alena Kudlíková st.

Slovan si ako jediný tím udržal v základnej časti súťaže domácu neporaziteľnosť. Prišiel však teda o ňu hneď v úvodnom kole nadstavby. Soboťanky zároveň prvýkrát okúsili trpkú príchuť prehry, keď nastúpili v zostave s najlepšími i najskúsenejšími hráčkami, ktoré figurujú v ich kádri.

Rimavskosobotské družstvo sa nachádza na druhej priečke (23 víťazstiev, 7 prehier – 67 bodov). Stropkovu patrí tretie miesto (23 výhier, 7 prehier – 66 bodov). Na líderskej pozícii je TJ Sokol Giraltovce.