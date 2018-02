Smaragdy pomáhajú ľuďom v najťažšom životnom súboji

Pri závažnej diagnóze sa často zabúda na najbližších.

12. feb 2018 o 17:37 Ľubomíra Karmanová

LUČENEC. Občianske združenie Smaragdy združuje onkologických pacientov a ich rodinných príslušníkov. Založila ho v septembri minulého roka onkologička Adela Englerová spoločne s onkopsychologičkou Luciou Alakšovou.

Ako odborníčky pohybujúce sa denne v prostredí onkologických pacientov zistili, že kým po lekárskej stránke je im poskytovaná maximálna starostlivosť, po stránke psychickej im chýba dostatočná podpora.

„Mali sme pocit, že chýba podpora nielen pre pacientov, ale aj ich rodinných príslušníkov, na ktorých sa často zabúda,“ vysvetľuje Englerová dôvod vzniku združenia.

O svojej chorobe nedokážu hovoriť

S veľkou psychickou záťažou pri diagnostikovaní choroby sa musia boriť celé rodiny. Tí najbližší častokrát nevedia ako komunikovať s onkologickým pacientom. Preto v rodinách vznikajú bariéry, ktoré môžu mať dopad dokonca aj na priebeh ochorenia.

„Je veľa prípadov, keď pacient nepovie svojim blízkym o svojej chorobe, pretože ich chce chrániť. Nie je dobré, keď to bremeno nesie sám,“ tvrdí odborníčka.

V občianskom združení nájdu členovia nielen podporu ľudí s rovnakými problémami, ale najmä odbornú pomoc. „Je možné využiť buď individuálnu formu stretnutí ale aj skupinové terapie. Aby si vedeli prostredníctvom psychológa nájsť k sebe cestu a hovoriť o tejto ťažkej diagnóze.“

Pomôže spoločnosť ľudí s rovnakou diagnózou

Pacienti častokrát oceňujú spoločnosť ľudí s rovnakým osudom. Vedia sa lepšie porozprávať, zdôveriť. „Máme členov, ktorí spoločne chodia na výlety, do kina, stretávajú sa. V tomto ich chceme aj naďalej podporovať.“

Pripravení sú aj na to aby pomohli pri prvotnom vstrebaní informácie o diagnóze. Takúto pomoc zatiaľ pacienti nevyužili. Doktorka Englerová, ako lekárka onkologického oddelenia prichádza s pacientom do kontaktu až po stanovení diagnózy. „Diagnózu určia na iných oddeleniach. Ku nám už prídu s tým, že o tom vedia. Takže my nie sme tí, ktorí to oznamujú. Ak nás však klient vyhľadá, sme tu pre neho a pomôžeme mu zvládnuť ten prvotný šok,“ konštatovala lekárka.

OZ Smaragdy pomáha onkopacientom aj ich blízkym. (zdroj: ARCHÍV OZ SMARAGDY)

Keďže združenie vedú odborníci, sú otvorení aj požiadavke diskutovať o možnostiach liečby, poskytnúť informácie o tom ako ďalej s chorobou bojovať. Pomáhajú v oblasti výživy. „Mnohí robia tú chybu, že si nakúpia množstvo výživových doplnkov, ktoré ani nie sú potrebné. Alebo nerozumne skúšajú rôzne diéty, o ktorých čítali na internete,“ priblížila svoje skúsenosti.

Dôležitá je sila človeka

Počas dvanásťročnej praxe sa stretla s množstvom a ľudských príbehov. Častokrát so smutným koncom. „Mnohí si nevedia pripustiť, že ich blízky odíde. A keď sa tak stane nedokážu sa s tým vyrovnať. Ten čas, keď človek pomaly odchádza by mali využiť na to, aby sa pekne rozlúčili,“ poradila.

Zo skúseností vie, že trpiaci človek v poslednom štádiu už očakáva úľavu a koniec. Rodinní príslušníci si to nechcú pripustiť. Kým však stav nie je konečný, odporúča bojovať. Už sa stretla s množstvom veľkých bojovníkov.

„Určite veľa robí aj sila človeka, jeho psychický stav. Mali sme také prípady, kedy sme vedeli, že z medicínskeho hľadiska má pacient šancu na vyliečenie. Ten to ale vzdal a my sme už nemohli nič robiť. Nemôžeme tvrdiť, že rakovina znamená smrť. Máme množstvo prípadov, kedy pacienti svoj boj vyhrali,“ ukončila.

Smutné štatistiky poukazujú na to, že onkologických pacientov pribúda a bohužiaľ táto choroba postihuje ľudí čoraz v mladšom veku. Je pre nich obrovský šok, keď počujú diagnózu, s ktorou sa spája smrť. Mnohí sa, podľa onkologičky, uzatvoria a umárajú zlými myšlienkami. Občianske združenie Smaragdy je tu pre všetkých, ktorí sa s tvrdou ranou osudu nevedia vyrovnať, pre tých ktorí nedokážu bojovať sami ale aj pre tých ktorí hľadajú spoločnosť pri svojom najväčšom životnom súboji.