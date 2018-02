Šofér napadol policajta, rozbil maják na aute

V Lučenci vyčíňal mladík z obce Trenč. Najprv sa zameral na orotiidúci Mercedes, potom si zobral na mušku policajtov.

14. feb 2018 o 14:58 SITA

LUČENEC. Až z piatich trestných činov obvinil vyšetrovateľ agresívneho 21-ročného šoféra. Mladík z obce Trenč včera predpoludním vyčíňal na Vajanského ulici v Lučenci.

Ako informovala banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová, pred kruhovým objazdom narazil do pred ním idúceho Mercedesu. Vodičovi vulgárne nadával, kopal mu do auta, odkopol mu zrkadlo a pokúšal sa odlomiť znak z kapoty. Dokonca si vliezol do Mercedesu a chcel odísť. To sa mu však nepodarilo, a tak nastúpil do svojho auta a pokračoval v jazde. Po pár minútach ho zastavili policajti. Mladý muž opakovane vykrikoval rôzne vulgarizmy, rozbil im maják a napadol jedného z policajtov.

Pri dychovej skúške mu alkohol nezistili, odbery na zistenie omamných látok však odmietol. Na vozidlách spôsobil škody za viac ako 1 700 eur. Muž čelí obvineniam z útoku na verejného činiteľa, poškodzovania cudzej veci, ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, výtržníctva a neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla. Skončil v policajnej cele a hrozí mu trest na jeden rok až päť rokov.