V histórii Lučenca sú aj mrazivé momenty. Matka zabitých detí sa pomiatla

Študenti obohatili Zborník zo Stretnutia regionálnej histórie prácami, ktoré podľa organizátorov súťaže História Novohradu stoja za povšimnutie.

15. feb 2018 o 13:39 Ľubomíra Karmanová

HRADIŠTE. Súčasťou podujatia Stretnutie priateľov regionálnej histórie, ktoré sa každoročne koná v Hradišti, je aj množstvo sprievodných aktivít. Jednou z nich bola súťaž História Novohradu pre študentov stredných škôl.

Jej prvý ročník sa uskutočnil v roku 2017 a zúčastnilo sa ho šestnásť študentov z dvoch lučenských gymnázií. „Treba povedať, že väčšina prác mala prekvapivo dobrú úroveň a splnila svoj cieľ. Zachovať tie príbehy z orálnej histórie či histórie každodennosti, ktoré by inak odišli so svojimi nositeľmi – pamätníkmi,“ uviedol organizátor podujatia a súťaže Mišo Šesták.

V týchto dňoch občianske združenie Priatelia histórie Novohradu spolu s ďalšími partnermi vyhlasuje druhý ročník súťaže. Okrem hodnotných vecných cien budú študenti súťažiť aj o finančné prémie v celkovej hodnote 550 eur.

Do súťaže sa môžu zapojiť všetci študenti stredných škôl. Podmienkou je, aby sa témy ich práce dotýkali nášho regiónu. Vo štvrtok 15. februára o 15.00 sa na Súkromnom gymnáziu v Lučenci uskutoční stretnutie študentov s porotcami a odbornými garantmi súťaže. „Prísť môže každý, kto bude mať o súťaž záujem a bude sa chcieť dozvedieť, čo najviac. Účasť na stretnutí nie je podmienkou pre zapojenie sa do súťaže,“ podotkol Šesták.

Ako doplnil, najlepšie práce majú možnosť sa prezentovať v Zborníku zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie, ktorý je výstupom z podujatia. „V minulom roku sme vybrali sedem prác,“ upresnil Šesták.

Bombardovanie Lučenca

Samuel Bako, študent Súkromného gymnázia v Lučenci, spracoval príbeh svojej starej mamy Márie Veselej, rodenej Longai počas oslobodzovacích bojov o Lučenec na prelome rokov 1944 a 1945. Rodina v októbri 1944 prišla o otca.

„V sobotu 21. októbra 1944 doobeda cestoval otec starkej vlakom z Balašských Ďarmôt domov. Na vlaky stojace v železničnej stanici Ipolytarnóc (dnes Maďarsko) zaútočili tri vojenské lietadlá s nemeckým označením. Na stanici stál v tej istej dobe vojenský transport, ktorý sprevádzali nemecké lietadlá už od Sečian a v Ipolytarnóci zlietli úplne nízko a odstreľovali spolu s vojenským transportom aj osobný vlak, v ktorom otec starkej cestoval domov. Pri pokuse o útek z osobného vlaku bol otec zastrelený. Mal 48 rokov.“

Ďalšia tragédiu rodinu postihla už o dva mesiace: „Dňa 20. decembra 1944 rumunský letecký zbor začal silný nálet proti nemeckým vojskám v Lučenci, ktoré sa usídlili vo vtedajších vojenských kasárňach. V blízkosti domu starkej boli pešie kasárne, ale aj delostrelecké kasárne, v ktorých boli ubytovaní nemeckí vojaci. Predchádzajúci večer doviedli nemeckí vojaci do drevárne blízko domu starkej štyri kone. Večer hlásili útok lietadiel. Starká s mamou, sestrou a jej deťmi sedeli v kuchyni a počúvali gramofón, keď jej brat otvoril dvere, odkiaľ ich osvietila veľká, tzv. Stalinova svieca, húkala siréna a jej brat zakričal: ‚Mama, poďme do skrýše!‘ Už sa im však nepodarilo vyjsť z domu, len brat ešte stihol vbehnúť do pivnice. Ostali učupené v byte medzi dverami.

Chránila ich len železná zárubňa dverí medzi kuchyňou a špajzou, čo im narýchlo poradila matka. Jej sestra držala v náručí osemmesačnú Zsuzsiku, jej druhá dva a pol ročná dcérka Ilonka si práve líhala do postele. Starká, jej mama, sestra a dve deti sa následkom bombardovania dostali pod rozvaliny. Starká počula zvonku hlasy: ‚Chlapci, poďte pomáhať, musíme zachrániť päť ľudí‘ a zrazu do toho zmätku počula ďalší hlas: ‚Ide bomba‘ a ľudia sa rozutekali. Aj nasledujúca bomba spadla do blízkosti, čím na nich padla aj posledná stena, ktorá tam ešte stála a zakryla ich ešte viac. Najprv zachránili jej sestru, ktorá v náručí držala už mŕtve osemmesačné dieťa, potom mamu. Starká ostala posledná. Vo veľkej tme ju hľadal brat, pričom kričal: ‚... kde si, Marika, daj mi znamenie, že žiješ...‘ Nemal ani tušenie, kde ju má v tej tme hľadať. Starká si nepamätala, ako dlho bola zasypaná, ale pamätá si, že tam bola ukrutná zima a neznesiteľná tma.