Džudisti Katsuda zbierali medaily v Maďarsku

Pretekári lučeneckého džudo klubu pokračujú v dobre rozbehnutej sezóne.

16. feb 2018 o 8:49 Jozef Mikuš

LUČENEC. Po tohtoročnej premiére dvojice katsuďákov v chorvátskom Záhrebe sa Lučenčania v sobotu 3. februára predstavili u južných susedov. Do maďarského mesta Nagykőrös vycestovalo deväť džudistov Katsuda. Čakala ich silná konkurencia v podobe vyše 500 pretekárov zo štyroch krajín Európy.

„Pre maďarských džudistov to bol bodovaný turnaj, takže na tatami doslova nechali srdce. Pre domácich veľa znamenala aj podpora v podobe maďarských bratov olympionikov Attilu a Miklósa Ungáriovcov. Napriek tomu sa naši pretekári nedali zahanbiť a vybojovali štyri medaily a štyri 5. miesta,“ začal Martin Ľupták z Katsuda.

Brali medaily

Najmladším reprezentantom lučeneckého klubu bol Martin Mlynarčík, ktorý si odbil svoju premiéru na medzinárodnom turnaji. A to hneď vo veľkom štýle. Vo svojej kategórii, kde zápasil s váhovo ťažšími džudistami, predviedol bojovný výkon a získal zlatú medailu. Darilo sa aj Martine Ľuptákovej, ktorá premiérovo súťažila medzi mladšími žiačkami. Na tatami nastupovala bez strachu a nervozity. V poslednom zápase sa trochu potrápila a hoci prehrávala na wazari, duel obrátila vo svoj prospech a vyhrala na ippon. Po turnaji sa postavila na bedňu s číslom jeden so zlatou medailou na krku.

Prečítajte si tiež: V histórii Lučenca sú aj mrazivé momenty. Matka zabitých detí sa pomiatla

„Krásny výkon predviedla aj Diana Fekiačová. Svoje súperky porážala, no v zápase o zlato ju jeden zradný pohyb obral o prvé miesto. Diana používala dookola jednu techniku a súperka ju tak mala prečítanú. Škoda, že nedala na rady kouča Ráca, no i tak sme so striebornou medailou veľmi spokojní. Premiérové vystúpenie má za sebou aj Šimon Belko, ktorý sa bil, akoby bol na tréningu. Tréner mal čo robiť, aby ho trochu schladil. Napokon svojou bojovnosťou obsadil tretie miesto a získal bronz, čo je vzhľadom na Šimonov prvý turnaj veľký úspech,“ ozrejmil Ľupták.

Zahanbiť sa nedal ani štvorlístok v zložení Simon Matuška, Michal Kilačko, Richard Filčík a Filip Gaňa. Všetci štyria sa vo svojich váhových kategóriách postupne prebojovali až do semifinále. Neskorší neúspech v boji o bronz im však prisúdil 5. miesta. „Prehry v boji o bronz sú pochopiteľné. Chalani bojovali až neskoro podvečer a stratili koncentráciu. Namiesto technického džuda, ktoré tréner Rác preferuje, uprednostnili silu, čo sa im vypomstilo.“

Stieborná Lili Križová. (zdroj: Archív R.R.)

Križová zápasila v Žiline

Najsmutnejší spomedzi katsuďákov bol Andrej Meša. V prvom dueli prehral s domácim pretekárom Farkasom, ktorý je vo svojej kategórii v maďarskom rebríčku na druhom mieste. Farkas svoj ďalší duel prehral, Andrej sa do opráv nedostal a na turnaji sa neumiestnil.

Prečítajte si tiež: NOVINKA: K čerstvej káve vám pribalia aktuálne vydanie MY Novohradských novín

Kým deviati džudisti Katsuda súťažili v Maďarsku, Kristína Lili Križová hájila klubové farby v Žiline. Premiéra medzi mladšími žiačkami jej vyšla a po štyroch vyhratých zápasoch obsadila strieborné miesto.

„Gratulujeme všetkým našim zverencom a držíme im palce do ďalších bojov. Za bezpečnú dopravu našich zverencov ďakujeme Radovanovi Padyšákovi a Františkovi Gaňovi. Vďaka opäť patrí aj sponzorom klubu Milošovi Kelemenovi, Stanislavovi Pisárovi, mestu Lučenec, firmám Ivimed, s. r. o., Endogyn, s. r. o., a B6-Slovakia, vedeniu ZŠ L. Novomeského, ktorá nás zastrešuje, a v neposlednom rade našim trénerom Petrovi Vargovi, Lucii Balaškovej a Róbertovi Rácovi,“ uzavrel Ľupták.