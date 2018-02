Péterová prevzala reprezentáciu

Z Novohradu pochádza nová trénerka dorastencov. Dúfa, že bude úspešná.

17. feb 2018 o 11:52 JÚLIUS GEĽO

LUČENEC. Vlani bola ešte asistentkou reprezentačného kouča džudistov v dorasteneckej kategórii. V tejto sezóne však Lučenčanka Alexandra Péterová drží opraty vo svojich rukách a túto reprezentáciu vedie z postu hlavnej trénerky.

„S mojím predchodcom vo funkcii Jozefom Krnáčom som chodila skoro na všetky reprezentačné akcie. Zaúčal ma do toho, čo táto práca obnáša, čiže sme sa viac-menej pripravovali na to, že sa budem uchádzať o tento post. Otázne bolo, či ma výkonný výbor Slovenského zväzu džuda schváli. Dostala som dôveru na dva roky,“ uviedla dvadsaťsedemročná Alexandra Péterová, ktorá s džudom začínala v centre Novohradu, kde sa aj narodila. Už dlhší čas je však členkou Slávie STU Bratislava.

Veľká zodpovednosť

„To, že som sa stala hlavnou trénerkou dorasteneckej reprezentácie, znamená pre mňa minimum osobného voľna, a to najmä počas víkendov. Každopádne je však s tým spojená veľká zodpovednosť. Ale s týmto som počítala, keď som si podala prihlášku do výberového konania,“ povedala Péterová.

Je pripravená na tú veľkú zodpovednosť? „Je to niečo také, ako keď čakáte dieťa. Pripravíte sa na to, viete približne, čo vás čaká, máte nejaký plán, ale keď to príde na svet, tak na vlastnej koži zistíte, čo funguje a čo nie. Mám tú výhodu, že som bola dva roky asistentkou reprezentačného trénera. Snažila som sa od neho naučiť toho čo najviac. Aj čo sa týka plánovania turnajov, sústredení, administratívnych záležitostí, práce s reprezentantmi a iných vecí,“ odvetila absolventka FTVŠ UK v Bratislave.

Dôraz bude klásť predovšetkým na riešenie technicko-taktických situácií, ktoré sa vyskytujú v zápasoch. Svojim zverencom mieni odovzdať skúsenosti, pripraviť ich na turnaje a pomáhať im pri realizácii ich osobných športových cieľov. „Samozrejme, chcem, aby tých turnajov bolo čo najviac úspešne zvládnutých, s medailovými umiestneniami a aby neskôr čo najviac pretekárov prešlo do juniorskej reprezentácie.“

Ukáže cestu

Dúfa, že bude úspešnou národnou trénerkou. „Zo začiatku to však bude ťažké. Môžem zverencom ukázať cestu, ale kráčať po nej musia oni. Z dorasteneckej kategórie prešli do juniorskej pred touto sezónou viacerí pretekári. Ostali mi dve želiezka v ohni. Uvidíme, ako sa chytia nováčikovia. Tento rok bude najmä o zbieraní skúseností a v tom budúcom sa viac zameriame na výkony. Sú tam však šikovní chlapci i dievčatá,“ vyjadrila sa Péterová. Tá počíta s Lučenčankou Alexandrou Halajovou a v hľadáčiku má tiež Viktora Ádama z Mladosti Relax Rimavská Sobota.

„Viktor trénuje momentálne už v banskobystrickej Dukle. Patrí skôr k tým nováčikom v reprezentácii. Keď však bude na sebe tvrdo a poctivo pracovať, tak by z neho niečo mohlo byť,“ poznamenala.

Kapitolu neuzatvorila

Alexandra naďalej pôsobí na klubovej úrovni v Slávii STU. „Venujem sa všeobecnej príprave žiakov, ktorí sú na športovom gymnáziu, ale aj dorastencom a starším. Džudistickým tréningom detí sa už, bohužiaľ, nebudem z časového hľadiska môcť venovať. Pozornosť plánujem zamerať naplno na starších žiakov a dorastencov.“

Definitívny koniec aktívnej kariéry zatiaľ neohlásila. „Možno ešte pôjdem potrápiť naše nádeje v ligovej súťaži. Alebo potrápia ony mňa? Uvidíme, ako to bude,“ reagovala.