O titul Miss Slovensko sa uchádzajú aj krásky z nášho regiónu (+ FOTO)

Študentky vysokých aj stredných škôl spájal donedávna jeden sen, aby uspeli vo výbere a stali sa finalistkami súťaže, ktorá má na Slovensku už dlhoročnú tradíciu.

17. feb 2018 o 15:02 TASR

BRATISLAVA. Finalistky 23. ročníka súťaže krásy Miss Slovensko už majú za sebou spoločnú premiéru. Pred zástupcami médií aj rodinnými príslušníkmi ich oficiálne uviedla riaditeľka súťaže Karolína Chomisteková. Finálovú dvanástku tvoria Dominika Grecová z Humenného, Radka Grendová (Revúca), Katarína Molčanová (Valaská), Frederika Chovancová (Levoča), Zuzana Liščinská (Košice), Diana Őlvecká (Banská Bystrica), Jasmina Tatyová (Trnava), Nicole Hromkovičová (Bratislava), Katarína Darášová (Stupava), Rebeka Barboráková (Soblahov), Katarína Očovanová (Hriňová) a Jana Kadvanová (Galanta).

Študentky vysokých aj stredných škôl s rôznymi zameraniami spájal donedávna jeden sen, aby uspeli vo výbere a stali sa finalistkami súťaže, ktorá má na Slovensku už dlhoročnú tradíciu. Aktuálne sa bude rovný tucet dievčat uchádzať o korunku Miss Slovensko 2018. Sú medzi nimi modelky, ale aj dievčatá, ktoré s modelingom zatiaľ nemali žiaden kontakt. Najmladšia z finalistiek má 18, najstaršia podľa pravidiel súťaže 24 rokov.

Finálový večer sa uskutoční 28. apríla a v priamom prenose ho odvysiela TV Joj.

Víťazka súťaže získa postup na svetové finále Miss World 2018, osobný automobil Hyundai Kona, dovolenku pre dve osoby v Ománe a ďalšie ocenenia. Prvá a druhá vicemiss postúpia na svetové súťaže Miss International a Miss Supranational. Počas finálového večera budú udelené aj tituly Miss Drive, Miss Gosh, Miss Pierot, Miss Príjemný hlas, Miss Press a Eva Miss Sympatia.

Prečítajte si tiež: Krásna Haličanka má vysnívanú prácu, organizuje jedinečné svadby v Toskánsku

„Každý rok je náročný, tento ročník bol už druhý, keď sme vyberali len z videoprihlášok, boli sme trocha skúsenejší, išlo to lepšie. Myslím si, že aj dievčatá si dali viac námahy na videoprihláške. Môžem povedať, že sme mali takmer istú dvadsiatku, ktorá postúpila do semifinále. Zbehlo to rýchlo a práve preto nemáme ani náhradníčku. Dievčatá už absolvovali nácvik chôdze, mediálny tréning a už sme stihli aj nafotiť oficiálne portréty, ktoré budú čoskoro vonku," uviedla Chomisteková. „Každý rok sa snažíme vo finále o niečo nové, tento rok sú dievčatá talentovo veľmi nadané, tak zvažujeme aj to, že obnovíme voľnú disciplínu. Ale tri mesiace do finále je dlhý čas na to, aby sme zistili, aké sú dievčatá osobnostne, ako sa vyprofilujú," dodala riaditeľka.

„Impulz na prihlásenie do súťaže mi dali moja mama a brat, ktorí ma v tomto podporujú, čomu som veľmi rada. Od súťaže hlavne očakávam, že sa tu veľa naučím, aj budem mať príležitosť vyskúšať niečo nové," povedala finalistka s číslom 4 Frederika Chovancová z Levoče.