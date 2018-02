Soboťanky nestačili na družstvo Giraltoviec

Rimavskosobotské hráčky nezískali na palubovke vedúceho tímu súťaže ani set.

19. feb 2018 o 8:15 JÚLIUS GEĽO

TJ Sokol Giraltovce – VK Slovan Rimavská Sobota 3:0 (21, 12, 14), 3:0 (16, 21, 15)

VK Slovan Rimavská Sobota: Kudlíková ml., Panicová, Žírošová, Bolhová, Lakatošová, L. Hanušová (Bobeková).

GIRALTOVCE/RIM. SOBOTA. V prvej lige Východ vo volejbale žien bolo na programe druhé kolo nadstavbovej časti. Hráčky VK Slovan Rimavská Sobota sa týždeň po domácom zakopnutí v zápolení s MVK Stropkov predstavili v Giraltovciach. Tie boli dejiskom šlágra kola v skupine o 1. – 4. miesto. Volejbalistky TJ Sokol, ktoré sú líderkami súťaže, privítali priebežne druhý tím.

Prečítajte si tiež: Poltár nezabral naplno

Slovanistky nastúpili na východe republiky v omladenej zostave, čo znižovalo ich šance uspieť. Giraltovce potvrdili úlohu favorita. Prvé stretnutie ovládli a hladko porazili Rimavskú Sobotu 3:0. Druhý duel bol tiež záležitosťou Sokola, ktorý triumfoval nad Slovanom presvedčivo 3:0.

„Zázrak sa nekonal. Keby som mala k dispozícii ešte jednu skúsenejšiu hráčku, tak by sa možno tam dalo niečo uhrať. Mali sme znovu viac-menej problémy na príjme. Bolo vidieť, že niektoré naše hráčky veľmi nehrávajú. Prvýkrát nastúpila v tejto sezóne za ženy štrnásťročná Lucia Hanušová a musela sa predstaviť na bloku, na ktorom vo svojej kategórii nehráva,“ uviedla trénerka VK Slovan Rimavská Sobota Alena Kudlíková st. Jej zverenky prehrali všetky štyri tohtosezónne zápasy v Giraltovciach, no v domácom prostredí tieto súperky dvakrát zdolali a dvakrát si so Sokolom ešte na Gemeri zmerajú sily.