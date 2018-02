Na budove chcú vymeniť viac ako storočné okná

Do roku 1907 možno datovať najstaršiu históriu základnej školy.

19. feb 2018 o 9:31 TASR

RIMAVSKÁ SOBOTA. Do roku 1907 možno datovať najstaršiu históriu Základnej školy (ZŠ) Mihálya Tompu - Tompa Mihály Alapiskola s vyučovacím jazykom maďarským v Rimavskej Sobote. Ako prezradil jej riaditeľ Štefan Orosz, práve v spomínanom roku bola dokončená budova, v ktorej dnes škola sídli.

"Svoju činnosť začala v školskom roku 1908-1909. Vďaka tomu svoju históriu počítame práve od tej doby a akurát v aktuálnom školskom roku oslávime 110. výročie našej historickej budovy," priblížil Orosz.

V budove sídlila dievčenská škola

V jej priestoroch sa počas 110-ročného obdobia vystriedalo viacero školských inštitúcií. "Nemôžeme teda hovoriť výhradne o našej škole, pretože v minulosti tu sídlila napríklad dievčenská škola, potom ZŠ spojená so strednou školou a krátko po druhej svetovej vojne aj ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským," dodal.

Historická budova ponúka na jednej strane pre žiakov podnetné prostredie, na druhej strane je však náročná na údržbu. "Za uplynulých desať rokov sa však toho urobilo naozaj veľa, buď z rôznych projektov, ale najmä z financií, ktoré nám poskytlo ministerstvo školstva. Posledné investície, ako napríklad rekonštrukciu kuchyne s jedálňou či vybudovanie multifunkčného ihriska, sme hradili z financií od zriaďovateľa, ktorým je mesto," priblížil riaditeľ.

Obnovou prešli triedy aj telocvičňa

Obnovou podľa jeho slov prešla i telocvičňa a všetky triedy, vrátane zakúpenia nového nábytku a interaktívnych tabúľ. "Máme už takmer všetko hotové. V tejto historickej budove nás však ešte čaká výmena okien na druhom podlaží, obnova fasády a revitalizácia menšieho z dvoch dvorov," načrtol Orosz, podľa ktorého sa však v súčasnosti už ťažšie získavajú peniaze na odstraňovanie havarijných stavov, pretože ich určovanie podlieha iným kritériám ako v minulosti.

"Havarijná situácia podľa dnešných smerníc je iba vtedy, keď napríklad príde víchrica a vietor povybíja okná. To, že má nejaké okno sto rokov, netesní a zateká cezeň, sa však už nepovažuje za havarijnú situáciu," vysvetlil.

Financie žiadajú z viacerých zdrojov

Škola vlastní aj druhú budovu, situovanú na najväčšom mestskom sídlisku Západ, kam chodí zhruba tretina jej žiakov. Podľa riaditeľa v jej prípade nie sú potrebné výrazné investície, keďže ide o podstatne novšiu stavbu. Hlavná, historická budova, je však národnou kultúrnou pamiatkou, okrem ministerstva školstva teda na jej renováciu žiadajú financie i od ministerstva kultúry.

"Je to ale dosť ťažké a nedá sa odtiaľ získať veľa peňazí. Budeme sa však uchádzať aj o pomoc z Maďarska, keďže národnostné školy majú v súčasnosti možnosť získať odtiaľ financie. Myslím si, že je to dobrá vec a treba to využiť," zakončil Orosz.