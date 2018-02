Prázdniny v múzeu sú zábavné a poučné

Pre deti pripravili bohatý a hravý program.

19. feb 2018 o 10:15 SITA

RIMAVSKÁ SOBOTA. Bohatý a hravý prázdninový program pre deti pripravilo od dnes Gemersko-malohontské múzeum (GMM) v Rimavskej Sobote. „Pripravili sme prehliadku troch výstav, v rámci ktorých môžu návštevníci využiť najrôznejšie aktivity plné zábavy i poučenia,“ uviedla PR referentka GMM Martina Oštrom Mareková.

Vyskúšajú si ako fungoval detský svet v minulosti

Múzeum denne od pondelka 19. februára až do piatka 23. februára v čase od 8.00 do 16.00 ponúka tri výstavy a na nich aktivity pre malých i veľkých. Ako fungoval detský svet v minulosti sa môžu návštevníci dozvedieť na výstave "Dieťa a jeho svet", kde okrem iného uvidia najrôznejšie detské hračky, odev a aj detský nábytok. Niektoré hračky si deti môžu aj vyskúšať. Súčasťou výstavy sú hravé obrázky, ktoré majú doplniť a vymaľovať. Pre staršie deti je v ponuke súťažný kvíz, ktorého odpovede ponúka textová časť výstavy.



So životom na piatich druhoch stromov – dub, vŕba, jabloň, lipa a jedľa - sa deti zoznámia na výstave Žijem na strome a je mi dobre. „Prostredníctvom rôznych hravých prvkov spoznajú symbiózu vtákov, cicavcov, hmyzu a húb v ekosystéme stromu ako celku, ktorú človek bežne nevníma,“ objasnila PR referentka.

Stretnú slonieho vtáka

Na výstave "Barnabás Holló (1865 – 1917). Sochár z Gemera-Malohontu" sa návštevníci môžu zabaviť formou netradičného pracovného listu tak, že sa vyberú po stopách života a tvorby tohto málo známeho, ale významného regionálneho sochára. V Európe sa s ním spája mnoho miest a tieto treba objaviť. „Na záver návštevy múzea sa môžu návštevníci prejsť stálou vlastivednou expozíciou, kde stretnú nosorožca, vurona obrieho či múmiu egyptskej ženy,“ doplnila Oštrom Mareková s vysvetlením, že vuron je takzvaný sloní vták, ktorý bol najväčším vtákom žijúcim na Zemi a vyskytoval sa len na Madagaskare.

Prečítajte si tiež: Novohradská dedinka leží neďaleko Prahy a Paríža

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote svoju históriu začalo písať 3. septembra 1882 a je piate najstaršie múzeum na Slovensku. Hlavným zameraním múzea je dokumentácia prírody a spoločnosti historického regiónu Gemera a Malohontu. Od roku 1996 sa múzeum špecializuje na dokumentáciu hmotnej a duchovnej kultúry Rómov v širšom regióne.