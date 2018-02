Sviatočná hrôza starkého a jeho vnukov zomkla ľudí. Nezištne pomáhajú

Jozef Varga: Bez dobrodincov by sme neľahkú situáciu sotva zvládli.

19. feb 2018 o 21:54 Marcela Ballová

FIĽAKOVO. Sviatočná hrôza, ktorú prežil Jozef Varga so svojimi troma vnukmi, nezostala bez odozvy. Príbeh starkého, vzorne sa starajúceho o chlapcov, ktorých matka opustila, oslovil ľudí z rôznych kútov našej krajiny.

Po štedrej večeri zavládol v malom domčeku vo Fiľakove pokoj. V noci sa však zmenil na peklo. Strop sa prepadol a z diery šľahali plamene. Pohltili dve izby. „Boli to smutné sviatky. Staršiemu Tiborkovi zostalo len to, čo mal na sebe. Veľa vecí zhorelo aj mladším dvojičkám,“ smutne spomína dôchodca. Oheň neušetril ani skromné darčeky a školské pomôcky. „Nebyť pomoci dobrých ľudí, neviem, ako by sme to zvládli,“ dodal.

Na dome je síce ešte hodne roboty, no to najhoršie má už rodina za sebou. Po diere v strope niet ani stopy, obhorený nábytok a trámy zmizli. „Dobrí ľudia mi už provizórne zakryli strop. Na jar príde na rad výmena okien aj strechy,“ objasnil starký, ktorý aktuálne obýva s vnukmi len kuchyňu. „Boli sme zvyknutí tráviť čas pokope, tak nám to nevadí,“ podotkol dôchodca, ktorý sa o domácnosť vzorne stará. Napriek tomu, že v dome chýba ženská ruka, všetko je vzorne upratané a o chlapcov je dobre postarané.

„Najviac ľudia posielali oblečenie. Máme ho už plnú garáž. Dokonca som niektoré balíky musel uskladniť v aute na dvore. Som vďačný za všetko, za každé euro. Všetko som použil pre deti. Nechcem aby trpeli,“ povedal Jozef, ktorý žije len z dôchodku a necelých 70 eur, ktoré dostáva na deti. „Z toho mála, čo nám zostane, veľmi vyskakovať nemôžem. Veruže bolo aj také obdobie, keď sme hladovali,“ podotkol.

Na dvore je pripravený materiál na strechu. S príchodom jari sa začnú práce na dome. „Je skvelé vedieť, že sa nájdu ľudia, ktorých zomkne cudzie nešťastie. Všetkým, čo nám pomohli, zo srdca ďakujem,“ zakončil starký.