V Banskobystrickom kraji môžu ľudia o komfortnom cestovaní len snívať

Filip Hlubocký: Železničná infraštruktúra je v dezolátnom stave. Už desiatky rokov sa nepostavil kilometer trate.

21. feb 2018 o 12:50 Marcela Ballová

BANSKÁ BYSTRICA. Zastarané a špinavé vozne, trate v dezolátnom stave. V našej krajine sú miesta, kde o komfortnom cestovaní vlakom môžu ľudia len snívať. Banskobystrický kraj patrí medzi ne. Predstavitelia Železničnej spoločnosti Slovensko si tento žalostný stav uvedomujú, no pripomínajú, že sú len dopravcom. Na starosti majú fungovanie vlakov. Infraštruktúru, teda trate a stanice, majú pod palcom Železnice Slovenskej republiky.

Chýba koncepcia

Filip Hlubocký, generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko, počas nedávnej diskusie MY S VAMI – Stretnutie so županom zdôraznil potrebu koncepcie, v ktorej by bolo jasne definované, ako má železnica vyzerať.

„Desiatky rokov neexistuje celoslovenská ani regionálna koncepcia tohto druhu. Nie je teda jasné, kde by sa železnice mali stavať, na ktorých miestach by sa malo do nich investovať, kde a na aké rýchlosti rekonštruovať,“ pripomenul Hlubocký s tým, že Železničná spoločnosť Slovensko sa snaží na tento problém poukazovať a aj ho aktívne riešiť. V tomto smere očakáva aj spoluprácu žúp. „Achillovou pätou je samotná železničná infraštruktúra a neexistujúci plán. My ho máme. Potrebujeme však presvedčiť štát, že ho treba prijať a stotožniť sa s ním.“

Hlubocký upresnil, že v priebehu dvoch rokov by mali v Banskobystrickom kraji začať jazdiť vynovené vlaky. „Vďaka peniazom z eurofondov sem príde 21 nových dieselových jednotiek. Neskôr k nim pribudnú vynovené a zrekonštruované vozne diaľkovej dopravy.“