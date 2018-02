Džudisti Junioru si vybojovali sedem kovov

Mnohí z nich si atmosféru veľkej súťaže vyskúšali po prvýkrát.

22. feb 2018 o 7:55 Jozef Mikuš

BAN. BYSTRICA/LUČENEC. Dvakrát zlato a päťkrát bronz. Taká je bilancia džudistov lučeneckého klubu Junior, ktorí zápasili na banskobystrickej medzinárodnej veľkej cene (10. – 11. 2.). Do krajského mesta vycestovala mierne oklieštená skupina. Chrípková epidémia znížila počet z plánovaných 19 na 13 pretekárov. Mnohí z nich mali na medzinárodnom turnaji premiéru.

Medailová premiéra

Tatami na veľkej súťaži si v kategórii mini po prvýkrát otestovali aj Ema Danišová (do 30 kg) a Michaela Hanulová (do 34 kg).

„Ema mala výborný nástup do turnaja a prvý zápas vyhrala. Hoci jej druhý duel nevyšiel, svoj úspech z prvého kola zopakovala aj v treťom zápase a získala svoju prvú bronzovú medailu na medzinárodnom fóre. Miška nastúpila proti domácej pretekárke. V závere vyrovnaného zápasu sa však presadila Bystričanka. V ďalšom stretnutí sa Miška vzchopila a zvíťazila, čím si taktiež vybojovala premiérový bronz,“ povedal Michal Bokor, tréner Junioru. V kategórii mini štartoval aj Norbert Gál (do 46 kg). Úvodný duel rozhodlo zlaté skóre, kde reprezentant Junioru súperovi podľahol. Nepodarilo sa mu uspieť ani v druhom zápase a na turnaji sa neumiestnil.

Darilo sa aj mladším a starším žiakom

Premiéru na veľkom turnaji mala mladšia žiačka Nora Hanková (do 44 kg), ktorá zápasila v rovnakej hmotnostnej kategórii spolu so skúsenejšou kolegyňou Ninou Hanzlíkovou.

„Táto kategória bola nabitá kvalitnými džudistkami, o čom svedčí aj fakt, že Ninka ako úradujúca majsterka Slovenska v mladších žiačkach obsadila až 3. miesto. Nora to mala naozaj ťažké a obsadila posledné piate miesto.“

Prvýkrát za mladších žiakov štartovala Tereza Kováčová (do 57 kg), ktorá obe súperky suverénne porazila a získala zlato. Daniel Berky (do 46 kg) dal do prvého zápasu všetky sily a zvíťazil. Vysoké nasadenie ho však pripravilo o triumf proti druhému súperovi a z bojov o medaily vypadol. V mladších žiakoch štartoval aj Adam Mihály (do 60 kg), ktorý po dvoch výhrach a jednej prehre obsadil bronzovú priečku.

Starší žiak Martin Obročník (do 55 kg) premiérovo zápasil vo vyššej vekovej kategórii, čo sa prejavilo aj na tatami a v Bystrici sa neumiestnil. „Prvú veľkú súťaž absolvovala aj Tamina Barcíková (do 57 kg). Svojim súperkám podľahla, ale na tréningoch poctivo maká, takže úspechy sa časom dostavia,“ skonštatoval Bokor.

V nedeľu ďalšie dve medaily

Nedeľa patrila zápasom dorastencov. Farby Junioru hájili Alexandra Halajová (do 52 kg), Viktória Dirbáková (do 63 kg) a Jakub Landl (do 81 kg).

„Aj Jakub mal premiéru vo vyššej vekovej kategórii, v ktorej ešte musí zbierať skúsenosti. Súperom podľahol a neumiestnil sa. Vikina v prvom zápase suverénne vyhrala, ale potom narazila na neskoršiu víťazku váhovej kategórie, ktorej podľahla. Neúspech ju však neodradil, v treťom zápase zabrala, zvíťazila a vybojovala si bronzovú medailu.“ Medzi dorastencami sa najviac sa darilo skúsenej Alexandre Halajovej. Tá opäť ukázala, prečo patrí medzi národnú špičku a že si miesto v reprezentácii zaslúži. Všetky svoje štyri súperky porazila a z Bystrice si odniesla zlatú medailu. Prvé miesto je o to cennejšie, že Alexandra na turnaji súperila aj chorobou a zvýšenou teplotou.

„S výsledkami som veľmi spokojný. Teší ma, že sa dobre chytili naši džudisti, ktorí po prvýkrát štartovali na veľkom turnaji alebo mali premiéru vo vyššej vekovej kategórii. Dokázali sa presadiť v silnej konkurencii okolo 500 pretekárov z 11 krajín. Každému jednému nášmu pretekárovi patrí pochvala a veľké ďakujem. Vďaka patrí aj sponzorom – firmám Ekoltech, TSV Papier, Europak, MaM & co., mestu Lučenec a trénerom Marcelovi Pivarčimu a Marekovi Portelekymu. Zvlášť chcem poďakovať majiteľom banskobystrickej reštaurácie Dopopuku, ktorí našim reprezentantom zabezpečili chutné obedy,“ zakončil Bokor.

Samuel Pentka, Nina Hanzlíková, Martin Obročník a Viktória Dirbáková po turnaji ostali v krajskom meste na medzinárodnom sústredení džudistov Slovenska, Švajčiarska a Ruska.