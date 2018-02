Jednotné čipové karty by zjednodušili cestovanie

Ondrej Lunter: To, čo je možné urobiť hneď, závisí od vôle SAD Zvolen a SAD Lučenec.

22. feb 2018 o 13:15 Marcela Ballová

BANSKÁ BYSTRICA. Fungujúca a efektívna integrovaná doprava v Banskobystrickom kraji (BBSK) zatiaľ absentuje. Predstavitelia župy hovoria o krokoch, ktoré sú v tomto smere realizovateľné v krátkom časovom horizonte, aplikácia niektorých potrvá roky. S poskytovateľmi verejnej dopravy sa však zhodujú v tom, že kvalita služieb musí byť na takej úrovni, aby čoraz viac ľudí preferovalo cestovanie vlakmi, respektíve autobusmi.

Mazán: Potrebujeme zdatný tím

„My ponúkame službu, ktorú musia zabezpečiť samosprávy, ktoré sú finančne limitované. Ich rozpočty nie sú bezodné. Ak chceme ľudí motivovať, aby viac cestovali autobusmi a vlakmi, tak im musíme vytvoriť podmienky. Spolupráca v oblasti integrovanej dopravy je skutočne dôležitá,“ vyjadril sa počas nedávneho diskusného fóra MY S VAMI - Stretnutie so županom, Anton Mazán, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ akciovej spoločnosti Slovenská autobusová doprava Zvolen (SAD). Zdôraznil potrebu vytvorenia zdatného tímu, ktorý sa bude intenzívne touto problematikou zaoberať. „Musia to byť ľudia, ktorí nebudú do práce len chodiť, ale budú to skutočne chcieť robiť. Inak to nemá zmysel,“ podotkol.

Podľa Mazána sa SAD môže do integrovaného dopravného systému zapojiť. „Musí byť prioritne vytvorený objednávateľmi, pretože tí to budú financovať,“ pripomenul s tým, že všetko to závisí aj od rokovaní zainteresovaných strán, teda samospráv, žúp a dopravcov.

Anton Mazán, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s. (zdroj: Ján Krošlák)

Stačí administratívny ťah

Poradca župana BBSK Ondrej Lunter potvrdil, že niektoré kroky v oblasti integrovanej dopravy sú realizovateľné takmer okamžite, niektoré potrvajú dlhšie. Bude potrebné investovať.

„To, čo je možné urobiť hneď, závisí od vôle SAD Zvolen a Lučenec. Mám na mysli tarifnú integráciu, keďže cestujúci dnes používajú čipové karty. Obidve spoločnosti ich síce majú, no nie sú kompatibilné. Používajú však systémy, ktoré kompatibilné sú. Takže stačí len administratívna úprava a cestujúcim, využívajúcim služby týchto spoločností, postačí jedna karta,“ vyjadril sa Lunter mladší. Tiež ozrejmil, čo má župa v pláne v tomto smere podniknúť. „Určite sa ideme bližšie pozrieť na nadväznosť spojov. Necháme si vypracovať analýzu spádovosti jednotlivých oblastí. Zaujíma nás prepojenie autobusovej a vlakovej dopravy v kraji, pretože tam máme aktuálne medzery. Pripomínam, že svoj podiel viny má na tom nekoncepčný prístup bývalého vedenia kraja, ktoré šetrilo na úkor kvality.“

Župa chce spolupracovať s odborníkmi z oblasti dopravy a mať v tomto smere na zreteli aj ekonomický aspekt. „Určite nie je efektívne posielať do malých dedín, odkiaľ cestuje 5 – 6 ľudí, veľké autobusy,“ zdôraznil poradca župana.

Ondrej Lunter, poradca župana Banskobystrického samosprávneho kraja. (zdroj: Ján Krošlák)

Mazán potvrdil, že zjednotenie čipových kariet v prípade SAD Zvolen a SAD Lučenec je krok, ktorý skutočne možno urobiť okamžite. V tomto smere však pripomenul odlišnosti autobusovej a vlakovej dopravy.

„V SAD máme vydaných 270-tisíc čipových kariet. V podstate ich používa 90 percent našich cestujúcich. Keď sa však chceme baviť o mestskej, prímestskej či vlakovej doprave, tak v prvom rade musíme zladiť tarifné systémy Tie majú mestá, župy aj dopravcovia rozdielne. Nevidím v tom technický problém, ale určite je to na diskusii poslancov, aby sa vyjadrili, čo chcú podporovať.“

Dôležitá je prepojenosť systémov

Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Železnicná spoločnosť Slovensko, otázku zladenia čipových kariet nevníma ako problém.

„Hovoríme, že niekto čipové karty má, niekto nie. Rovnaké ich určite nikdy nebudeme mať. Dôležité je, aby boli kompatibilné a aby boli systémy prepojené. Keby skutočne všetky zainteresované strany chceli, mám tým na mysli samosprávy, župy a dopravcov, tak do dvoch rokov je to vyriešené.“