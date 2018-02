Ľudské tragédie zasiahnu aj tvrdých chlapov

Nikdy nevedia, aký zásah ich čaká a či sa z neho ešte vrátia domov.

22. feb 2018 o 15:52 Ľubomíra Karmanová

LUČENEC. Najvšestrannejšou záchrannou zložkou sú hasiči. Ich práca je náročná nielen psychicky, ale aj fyzicky. Musia zvládať ťažký terén, výšky, otvárať zámky, odolávať vysokým teplotám, poskytnúť prvú pomoc a rýchlo reagovať v nečakaných situáciách, ktoré im ich práca prináša. Keď prídu do práce, nikdy nevedia, čo ich v priebehu služby čaká a či nebude ohrozený ich život.

Požiare tvoria tretinu ich činnosti. Operačný systém ich vysiela k nehodám, povodniam a rôznym technickým zásahom. Najťažšie prípady sú pre týchto tvrdých chlapov tie, kde sa stretávajú so smrťou. „Stalo sa nám, že sme v troskách zhorenej chatrče našli uhorené trojročné dieťa. To sú veľmi ťažké situácie,“ priblížil riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Lučenci Peter Petráš.

V civilnom živote sú opatrnejší

Svoje o tom vie aj veliteľ čaty Slavomír Rekšák. „Je to veľmi ťažké, najmä keď sú na mieste rodinní príslušníci. Tí sa často zrútia. Najhoršie sú prípady, keď sú obeťami deti,“ vysvetlil.

Vtedy majú k dispozícii psychologickú podporu, ktorá príde priamo k zásahu, alebo sa individuálne s hasičom stretne. „Veľmi nám to pomáha. Ale veľkou oporou sú si aj kolegovia navzájom. Ľahšie to zvládame, keď sa o tom porozprávame,“ priznal. Ani títo tvrdí chlapci sa z času na čas neubránia emóciám. Pri zásahu sú profesionálmi, no ľudské tragédie ich vždy zasiahnu.

Na situácie, ktorých sú svedkami, myslia aj v civilnom živote. „Sme opatrnejší napríklad aj pri šoférovaní. Máme rodiny, deti, často im pripomíname, že si treba na seba dávať pozor. Preto na nás aj viac doľahne najmä to, keď si uvedomíme, že sa niečo také mohlo stať aj nášmu blízkemu. Mnohí sa na autách ponáhľajú a neuvedomujú si dôsledky,“ upozornil Petráš.

Musia byť zdatní aj všestranne zruční

Práve dopravné nehody sú pre hasičov psychicky najnáročnejšie. „Ľudia sú v šoku, často kričia, stonajú. Ak sú účastníkmi deti, tie plačú. Hasič, ktorý je pri zásahu zdravotníkom, poskytuje prvú pomoc, ak tam ešte nie sú lekári. Snaží sa upokojiť účastníkov nehody. Vysvetlí im, čo sa deje a aké úkony musia na ich záchranu vykonať. Technika, ktorú používame pri vystrihovaní,robí veľký hluk, vtedy sa účastníci nehody zvyknú zľaknúť a situácia sa ešte zhorší,“ opísal Petráš, ako to vyzerá na mieste zásahu.

Každý z členov tímu má svoju špecializáciu. Keď prídu na miesto, každý má svoju úlohu a vie, čo má robiť. „Máme pilčíkov, lezcov, viazačov bremien, zdravotníkov, musia ovládať protiplynovú službu, strojnú službu. Máme rozbrusovačky, výškovú techniku, ktorú musia vedieť obsluhovať,“ vymenoval riaditeľ niektoré z množstva zručností, ktoré musí dobrý hasič ovládať.

Kolegovia v tíme sa nemenia. Musia sa dobre poznať a dôverovať si, aby sa vo vypätých situáciách mohli na seba navzájom spoľahnúť. „Trávime spolu veľa času. Sme veľmi dobrí priatelia. Vlastne sme ako jedna veľká rodina,“ zhodli sa spoločne. Niet sa čo čudovať, v jednej službe sú spolu 24 hodín. Často spoločne trávia sviatky a najmä sú si spojencami v tých najťažších životných okamihoch.