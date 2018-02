Cez víkend nás zasiahnu arktické zimy

Teploty počas prichádzajúcich dní spadnú hlboko pod nulu.

23. feb 2018 o 10:52 Ľubomíra Karmanová

POLTÁR. V nadchádzajúcich dňoch zasiahne Slovensko poriadna zima. Podľa meteorológov na niektorých miestach nášho regiónu ortuť teplomera spadne až na -22°C. Pred zimou už vyhlásil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej webovej stránke výstrahy.

V okrese Poltár a Rimavská Sobota je vyhlásená výstraha 2. stupňa. V nedeľu 25. februára sa tu očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu -20 až -22 °C. "Silný mráz predstavuje nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch. Očakávaný mráz je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý a pravdepodobnosť poškodenia organizmu je vysoká," píše sa na stránke SHMÚ.

Výstraha 1. stupňa je na nedeľu vyhlásená pre okres Lučenec a Veľký Krtíš. Minimálna teplota tu dosiahne -15 až -19 °C.

Ako vysvetlil SHMÚ, do veľkej časti Európy prenikne studený arktický vzduch od severovýchodu a aj na Slovensko sa dostane veľmi studená arktická vzduchová hmota, ktorá tu zotrvá niekoľko dní. Prúdenie studeného vzduchu do strednej Európy sa začne v sobotu a v našej oblasti sa udrží minimálne do 1. marca.