Katsudo si rozšírilo medailovú zbierku

Katsuďáci zápasili na medzinárodnej veľkej cene v Banskej Bystrici.

23. feb 2018 o 13:03 Jozef Mikuš

BAN. BYSTRICA/LUČENEC. V silne obsadenej konkurencii takmer 500 džudistov z jedenástich štátov sa predstavili aj pretekári džudo klubu Katsudo Lučenec. Tí cez víkend 10. – 11. 2. zápasili na tatami na medzinárodnej veľkej cene v Banskej Bystrici. Dovedna štrnásť reprezentantov Katsuda získalo sedem medailí.

V sobotu päť kovov

„Pre našich zverencov to bol veľmi náročný turnaj, pretože mnohí z nich od začiatku tohto roka zápasia vo vyššej vekovej kategórii. Svojich zástupcov sme tak premiérovo mali v mladších a starších žiakoch i v dorastencoch,“ vysvetlil Róbert Rác, tréner Katsuda.

Ako doplnil, nie každému sa prvé kroky v novej kategórii podarili. So ziskom siedmich medailí je však spokojný. „Pre náš klub je to celkom dobrá bilancia, no my tréneri máme vyššie ambície. Tentokrát sme si na zlato nesiahli, hoci Diana Fekiačová ho mala na dosah. Z neznámych dôvodov si však 3,5 sekundy pred koncom zápasu, ktorý by určite vyhrala na aktivitu, sadla k súperke, ktorá nezaváhala a dala ju do držania.“

Sobotňajšia bilancia tak Katsudu priniesla päť kovov. Diana Fekiačová a Martina Ľuptáková vybojovali striebro a bronzom ovenčili Tomáša Dovičiča, Simona Matušku a Pavlínu Ľuptákovú.

Spomienka na trénera

Nedeľa v Banskej Bystrici pokračovala zápasmi dorastencov a Katsudo do zbierky pridalo ďalšie dve bronzové medaily. Vybojovali ich Dalibor Strmeň a Radana Toldyová.

Ján Gregor st. (zdroj: Archív R.R.)

„Našim džudistom k dosiahnutým výsledkom gratulujeme a držíme im palce do ďalších bojov. Potešili nás svojimi výkonmi, aj keď na radosť veľa priestoru neostalo. Deň pred turnajom totiž umrel môj niekdajší tréner z Dukly Ján Gregor st. Celej jeho rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť,“ povedal Rác.

Siedmi starší žiaci a traja dorastenci Katsuda v Banskej Bystrici ostali na medzinárodnom sústredení, ktoré usporiadal domáci džudo klub Dukla.

„Sústredenie bolo náročné, ale veľmi dôležité pre našu prípravu na ďalšie turnaje. Na záver ďakujeme našim sponzorom Milošovi Kelemenovi, Stanislavovi Pisárovi, mestu Lučenec, firmám Ivimed,s. r. o., B6 Slovakia a Endogyn, s. r. o., ZŠ L. Novomeského a vedeniu školy za výbornú spoluprácu, rodičom našich športovcov, Františkovi Gaňovi, Radoslavovi Padyšákovi a trénerom Petrovi Vargovi a Lucii Balaškovej za obetovanie svojho času pre športovcov,“ vymenoval tréner.