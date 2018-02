Divosi zakopli, Mimel poskočil na druhú priečku

Rozhodca v stretnutí Levíc s Lučencom vytiahol tri červené karty.

24. feb 2018 o 9:39 Jozef Mikuš

Futsal Team Levice - Mimel Lučenec 0:3 (0:0)

Góly: Ferreira, Kuhajdík, Fehérvári (PK). ŽK: Bačík, Bielik - Petík. ČK: Krivočenko, Švec - Ferreira. Divákov: 300. Rozhodovali: Behančín, Šlapka.

Levice: Bielik - Švec, Gajdács, M. Obický, Rakica, Misko, Suljič, Tóth, Gabaš, Bačík, Budovec, Krivočenko, R. Obický.

Lučenec: Klema (Oberman) - Csaba, Hricov, Ferreira, Kočiš, Brunovský, Fehérvári, Kuhajdík, Petík, Steinwandter, Sobral, Viana, Rutkaj.

LEVICE. Predposledné kolo základnej časti najvyššej slovenskej futsalovej ligy malo pre Lučenec skvelú príchuť. Novohradčania v Leviciach zvíťazili a vďaka zakopnutiu Wild Boys v mestskom derby proti Pinerole sa v tabuľke posunuli na druhé miesto za Slovan.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Víťazstvo v piatkovom (23.2.) zápase v Leviciach sa rodilo ťažko. V prvom polčase si hráči okrem dvoch žltých kariet nepripísali žiadny gól. Kým domácim takýto stav na záchranu extraligy vyhovoval, hostia chceli potvrdiť tri vydreté body z predošlého stretnutia so Slovanom.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: V Lučenci plánujú postupné zmeny, vo Zvolene už majú útulný štadión

Ani po prestávke však góly nepadali. Sieť Levíc prvýkrát rozvlnil kapitán Lučenca Fehérvári z pokutového kopu približne sedem minút pred záverečným hvizdom. Gól hostí vzpružil a krátko po prvom presnom zásahu viedol Lučenec už dvojgólovým rozdielom. Stav na 0:2 zmenil Ferreira. "Do tretice všetko dobré," povedal si Kuhajdík a poslal loptu do domácej brány (0:3).

Krátko pred koncom zápasu sa na palubovke rozvírili vášne a arbitri museli vylúčiť troch hráčov. Dve červené karty uvideli domáci, tretia patrila Ferreirovi. Dôvodom vylúčenia bolo udretie súpera neprimeranou silou počas prerušenia hry.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Dve obete nehody záchranárke navždy zostanú v pamäti, boli vo veku jej detí

Zápas sa po tomto incidente dohral bez gólov aj kariet. Mimel Lučenec si do tabuľky pripísal tri body a poskočil na druhú priečku.

Novohradčania sa v piatok 2. marca rozlúčia so základnou časťou pred domácimi fanúšikmi. Zápas Mimel Lučenec - MFK Ivekol Nové Zámky sa odohrá od 19.00 hod. v športovej hale Arena.

Povedali po zápase:

Marián Berky, tréner Mimelu Lučenec: "Do Levíc sme išli s cieľom bodovať a to sa nám aj podarilo. V 1. polčase sme si vytvorili veľa príležitostí na to, aby sme skórovali. Bohužiaľ, prístup v zakončení bol ležérny. V defenzíve sme si zľahčovali úlohy a situácie miestami až podceňovali, z čoho pramenili aj šance súpera, ktorý ich, chvalabohu, nepremenil. Preto stav 0:0 bol pre domácich nádejou na záchranu v extralige. Prvých päť minút druhého polčasu sme strácali jednoduché lopty. V tomto úseku hry bolo veľa nepresností na oboch stranách. Rozuzlenie prišlo v 33. min., keď brankár Levíc fauloval Atillu v bránkovisku. Faulovaný Fehérvári penaltu bezpečne premenil. Následne sme pridali po peknej akcii druhý gól. Šesť minút pred koncom sme pridali aj tretí gól v presilovke traja proti dvom, keď boli vylúčení dvaja domáci hráči a od nás Matheus Ferreira. Zápas sa už potom iba dohrával. Bohužiaľ, jedno skratové konanie domácich znegovalo celý pozitívny dojem zo zápasu. Súperovi držím palce v baráži o záchranu. Teší ma dobrý výkon nášho brankára Klemu, ktorý po dlhšom čase nastúpil za Lučenec."