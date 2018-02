Prváci dostali reflexné batôžky s brožúrkami

Projekt má deti naučiť ako správne reagovať na rôzne nástrahy.

24. feb 2018 o 15:48 SITA

LUČENEC. Ministerstvo vnútra chce prostredníctvom náučno-preventívneho projektu ZáchranáRik upozorniť deti prvého stupňa základných škôl na aktuálne nástrahy, ktoré na ne číhajú.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prevencia je bežnou súčasťou vyučovania

Projekt predstavuje súhrn videí a brožúrku s témami Nástrahy internetu; Nebezpeční ľudia; Dôležité číslo 112; Neochutnávaj drogy; Hasiči, polícia, záchranka; Netýraj zvieratká; Pozor na zlodejov; Vieš podať prvú pomoc?; Opíš zlodeja; Cigarety a oheň, v ktorých sa hlavní detskí hrdinovia stretávajú s rôznymi nástrahami.

číhajú v živote.

"Vo forme brožúrok a DVD ho v reflexných batôžkoch odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR distribuoval do prvých tried základných škôl po celom Slovensku. Vzdelávacie materiály tak putovali do rúk

prváčikom, ktorým by mali pomôcť vo vyučovacom kolobehu," uviedla Michaela Paulenová z tlačového odboru Kancelárie ministra vnútra.

Cieľom projektu podľa nej je, aby sa deti naučili, že prevencia pred nástrahami je bežnou súčasťou vyučovania a nadobudnuté informácie môžu ľahko využiť v reálnom živote.

Videá ich naučia ako správne reagovať

Deťom chcú vysvetliť napríklad to, ako majú zareagovať, keď ich na ulici osloví cudzí človek, čo majú urobiť, ak im niečo ponúkne, prípadne ich niekam volá. "Celý projekt reflektuje súčasnú dobu a jej negatívne vplyvy na deti. Či už ide o bezpečnosť na internete, stretnutia s cudzími ľuďmi, alebo šikanovanie," uvádza ministerstvo.



Keďže ide o deti na prvom stupni, pomôcky majú charakter hry. "Na začiatku každého dielu deti reagujú na situáciu nesprávne a následne im moderátor ako dospelá autorita vysvetlí, prečo konali zle," informuje rezort s tým, že šesť či sedemročné deti sú zriedkavo schopné reagovať v krízových situáciách okamžite správne.

Prečítajte si tiež: Dve obete nehody záchranárke navždy zostanú v pamäti, boli vo veku jej detí

Aj keď je materiál k ZáchranáRikovi určený primárne pre prvý stupeň základných škôl, rezort vnútra očakáva, že ho budú využívať aj rodičia. "Prioritou je, aby sa učitelia a ostatní dospelí vedeli prihovoriť deťom a poskytnúť im všetky dostupné informácie," dodáva rezort.