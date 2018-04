Onkologická liečba je beh na dlhú trať, pacienta aj rodinu tvrdo zasiahne

Na nádorové ochorenia zomrelo v našom regióne v minulom roku viac ako šesťsto ľudí.

3. apr 2018 o 9:02 Ľubomíra Karmanová

LUČENEC. Nádorovým ochoreniam podľahlo v roku 2017 v okresoch Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš 614 ľudí. Lekárka Adela Englerová sa o onkologických pacientov stará už dvanásť rokov. Počas svojej praxe sa stretla s mnohými smutnými, ale aj pozitívnymi príbehmi.

Onkologička Adela Englerová (zdroj: ZDROJ ALBUM A. E. )

Výskyt onkologických ochorení má stúpajúcu tendenciu, ako to vyzerá v našom regióne?

V našom regióne sa najčastejšie stretávame s rakovinou kože, pľúc, prsníka a hrubého čreva. U žien pozorujeme v posledných rokoch zvýšený výskyt rakoviny krčka maternice.

Nádorové ochorenia poznáme zhubné a nezhubné. Aký je medzi nimi rozdiel?

Hlavný rozdiel medzi nimi je taký, že nezhubné sú ohraničené, rastú iba pomaly, nešíria sa do okolia ani nevytvárajú metastázy, nešíria sa krvou ani lymfatickými cestami a po ich chirurgickom odstránení je človek vyliečený. Zhubné nádory sú charakteristické tým, že väčšina z nich má schopnosť tvoriť metastázy, čiže vzdialené nádory. Pri týchto nádoroch sa okrem operačnej liečby využíva aj chemoterapia, rádioterapia, hormonálna či biologická liečba v závislosti od typu nádoru a štádia ochorenia. To, či je nádor zhubný alebo nezhubný, určí histologické vyšetrenie po odstránení nádoru alebo po odobratí vzorky. Závažnejšie sú zhubné nádory. Vždy je pre pacienta priaznivejšie, keď sa takýto nádor zistí v čo najvčasnejšom štádiu, kedy sú aj najväčšie šance na vyliečenie.

Ktoré ochorenia postihujú výlučne ženy alebo výlučne mužov?

Klasickou ženskou diagnózou je rakovina prsníka. Vyskytuje sa síce aj u mužov, ale u nich je to veľmi zriedkavá diagnóza.

Rakovina je pre ľudí veľkým strašiakom. Dá sa pred ňou nejako chrániť?

Rakovina je síce strašiak, ale veľa ľudí nerobí nič pre to, aby sa správali preventívne. Pritom tie základné princípy sú známe, často sa spomínajú, no ignorujeme ich. Na prvom mieste jednoznačne nefajčiť. Fajčenie je známy a potvrdený rizikový faktor vzniku rakoviny. A to nie iba rakoviny pľúc, ale aj rakoviny močového mechúra, dutiny ústnej, hltana, hrtana, pažeráka. Treba si uvedomiť, že škodí aj pasívne fajčenie. Stravovanie je popri fajčení najzávažnejší rizikový faktor, pritom ľudia mu až tak pozornosť nevenujú. Najčastejšie chyby v stravovaní, ktoré podporujú vznik rakoviny, sú nadmerné solenie, prejedanie sa, nedostatok čerstvých potravín, nadbytočný príjem mäsa a údenín, zbytočne vysoký príjem živočíšnych tukov a mastných jedál, nadbytok vyprážaných jedál a častá konzumácia slaných lupienkov a podobných pochutín, ale aj ďalšie. Do životosprávy je potrebné zaradiť pravidelný aktívny pohyb. Počíta sa aj prechádzka v rýchlejšom tempe, chôdza po schodoch, bicyklovanie. Vyhýbať sa dlhodobému vylihovaniu na priamom slnku, predchádzať spáleniu kože, zvlášť chrániť citlivú detskú kožu. Nepoužívať soláriá. Absolvujte pravidelné preventívne prehliadky. Tu by som zvlášť chcela apelovať na ženy, aby chodievali na pravidelné gynekologické prehliadky. Rakovina krčka maternice je ľahko zistiteľné a vo včasnom štádiu dobre liečiteľné ochorenie, je však nutné nevynechávať návštevy u gynekológa. Opakovane sa nám stáva, že k nám prichádzajú pacientky v štvrtom neliečiteľnom štádiu rakoviny krčka maternice, ktoré však neboli na gynekológii 10 a viac rokov.

Sú skupiny ľudí, ktoré sú náchylnejšie alebo rizikovejšie?

Väčšie riziko vzniku rakoviny majú fajčiari, alkoholici, obézni ľudia. Výskyt rakoviny stúpa s vekom. Taktiež je väčšia pravdepodobnosť výskytu rakoviny u človeka, ktorého najbližší príbuzní, to znamená rodičia a súrodenci, majú alebo mali nejaký druh rakoviny.

Počas svojej praxe ste isto boli svedkom mnohých príbehov. Ktoré vám najviac ostali v pamäti?

Mám v čerstvej pamäti jednu pacientku s rakovinou žalúdka, ktorej bolo toto ochorenie zistené v roku 2011 v štvrtom štádiu, čiže pokročilé ochorenie s metastázami v lymfatických uzlinách. Navyše nemohla absolvovať všetky cykly chemoterapie, lebo ju veľmi zle znášala. Skombinovalo sa tu spolu viac faktorov, ktoré tejto pacientke nedávali veľkú nádej na prežitie. Liečbu sme ukončili pred pár rokmi a pani ďalej pravidelne sledujeme. Od zistenia diagnózy žije už 7 rokov. Treba zdôrazniť, že 5-ročné prežívanie u rakoviny žalúdka v 4. štádiu je menej ako u 5 % pacientov. Táto pani patrí k tejto malej skupine ľudí, ktorí pri rakovine žalúdka prežívajú viac ako 5 rokov. Má sa pomerne dobre a aktuálne sa u nej neprejavujú žiadne príznaky ochorenia.

Čo je najdôležitejšie, keď už človeku diagnostikujú zhubné ochorenie?

Nedá sa jednoznačne povedať, čo je najdôležitejšie, lebo každý človek je jedinečný. Z tej medicínskej stránky je dôležité začať liečbu čo najskôr podľa odporučení lekára. Musia byť však k dispozícii skompletizované odporučené vyšetrenia, aby sa liečba naplánovala správne. Netreba však zabúdať na to, že okrem tela zasahuje toto ochorenie aj psychiku človeka a zasahuje aj najbližších príbuzných a priateľov, ktorí majú tiež veľakrát problém spracovať novú situáciu. Nie je žiadnou hanbou vyhľadať pomoc psychológa, prípadne nejakej organizácie, ktorá sa venuje pomoci onkologickým pacientom a ich príbuzným.

Čo takého človeka čaká?

Po zistení, že má človek zhubný nádor, sa musí stanoviť štádium ochorenia, aby lekári vedeli navrhnúť ten najlepší liečebný postup pre daného pacienta. Nasleduje liečba. Operačný zákrok, chemoterapia, rádioterapia, liečba hormónmi, biologická liečba. Nie každý pacient potrebuje všetky tieto kroky. Niekedy stačí jeden, ale najčastejšie je to kombinácia viacerých. Ešte raz zdôrazňujem, že liečba sa vždy stanovuje individuálne, takže netreba pozerať na spolupacienta na vedľajšom lôžku a vyžadovať rovnakú liečbu, keď je situácia iná. Onkologická liečba je beh na dlhú trať. Netrvá deň ani týždeň, počíta sa na týždne, mesiace, u niekoho dokonca na roky. Zasahuje do rodinného aj pracovného života. Pacient prichádza o príjem, čo komplikuje mnohým rodinám životnú situáciu. Preto je dôležité myslieť aj na takéto situácie preventívne, v predstihu. Možno zadeliť si financie v produktívnom veku tak, aby sa časť odkladala na horšie časy, kam patrí aj dlhodobá choroba či strata príjmu. U nás zatiaľ chýba takáto finančná gramotnosť a vzdelávanie v tomto smere.

Ako sa lekár vie vyrovnať s tým, že jeho pacienti často odchádzajú?

Smrť je súčasťou životného kolobehu. Všetci to vieme, ale keď sa dotyk so smrťou týka konkrétne nás, cítime to inak. Ako lekárka si želám, aby každý umieral bezbolestne a pokojne. Aby nikto neumieral sám. Aby každý mal čas uzavrieť nedokončené veci, dopovedať svojim najbližším všetko, na čo už potom nebude príležitosť. Aby tí, čo tu ostanú, nemali pocit viny, že sa nestihli zmieriť, udobriť, povedať láskavé slová alebo sa len jednoducho objať. Pre mňa ako lekárku sú veľmi smutné prípady tie, kde je odchádzajúci človek sám. Nemá rodičov, súrodencov, deti, partnera. Nemá sa oňho kto postarať, nemá ho kto navštíviť v nemocnici. Až počas práce na onkologickom oddelení som zistila, že takéto prípady vôbec nie sú zriedkavé. Že je veľa ľudí, ktorí nikoho nemajú.

Ste tou, ktorá musí rodinným príslušníkom oznámiť, že pacient už odišiel. Ako to zvládate? Čo je na tom najťažšie?

Najčastejšie musíme túto smutnú správu oznámiť príbuzným telefonicky. Najťažšie je to vtedy, keď príde smrť nečakane. Keď stav pacienta nenasvedčuje tomu, že sa blíži jeho koniec. Ale rovnako smutné je oznámenie smrti aj vtedy, keď už cítime, že možnosti medicíny sú vyčerpané a organizmus už minul všetky svoje životné rezervy a príchod smrti je doslova otázkou jedného-dvoch dní. Aj vtedy, keď aj príbuzní vedia, že pacient je na konci životnej púte.

Ľudia, ktorých postihne takáto diagnóza, majú často potrebu dopriať si množstvo vitamínov, možno siahajú po diétach alebo rôznych babských radách. Čo odporúčajú odborníci?

Áno, je to pravda. Máme dva extrémy pacientov, čo sa týka vitamínov a doplnkovej liečby. Tí, ktorí si nakúpia všetko a tí, ktorí odmietajú všetko. Ani jeden postoj nie je dobrý. Ideálne je, ak si pacient nájde lekára, s ktorým sa môže otvorene porozprávať aj o doplnkovej liečbe. Ja v mojej ambulancii robím pravidelne aj takéto poradenstvo a konzultácie. U pacientov, ktorí prejavia záujem, naplánujeme doplnkovú liečbu podľa potreby na základe krvných výsledkov a iných parametrov. Vo všeobecnosti by však každý onkologický pacient mal užívať pravidelne a dlhodobo vitamín C vo vyšších dávkach ako je odporučené pre zdravých ľudí. Výška dávky a forma podania (tabletková, lipozomálna, infúzna) nie je u každého rovnaká, korigujeme ju podľa aktuálneho stavu. Len cieleným výberom doplnkovej liečby a jej dávok je možné dosiahnuť výsledok. Menej produktov môže niekedy pomôcť viac ako rozmanitý mix látok, ktoré sa navzájom nemajú kombinovať, ale pacient to nemá odkiaľ vedieť. Zdôrazňujem potrebu prekonzultovať túto tému s odborníkom, čo sa venuje aj podpornej a doplnkovej liečbe.

Ako môže človek prijať takúto diagnózu? Dá sa s tým vôbec zmieriť?

Prijať onkologickú diagnózu je proces, ktorý obnáša popieranie, hnev, beznádej, obviňovanie, strach. Ideálny stav je, keď na konci dôjde k akceptácii situácie, možno prehodnoteniu života a nastaveniu nového fungovania. Niektorí pacienti sa uzavrú do seba a potrebujú to spracovať osamote. Iní potrebujú o ochorení hovoriť – či už s príbuznými, alebo psychológom, priateľom, spolupacientom. Na druhej strane aj príbuzní, partner, deti, rodičia, sa potrebujú vyrovnať s tým, že ich blízky má rakovinu. Na nich sa často zabúda, aj oni sa môžu trápiť, môžu potrebovať pomoc, oporu a pochopenie. Nie je hanbou o takúto pomoc požiadať a nechať si pomôcť.

Čo pacientovi najviac pomáha na jeho ceste k uzdraveniu?

Každý pacient si nachádza vo svojej snahe vyliečiť sa svoju vlastnú cestu. Niekto sa upne na rodinu, niekto hľadá pomoc u psychológa, kňaza, niekto sa obracia k Bohu. Niekto sa tvári, že to nie je nič vážne a rakovinu vníma ako dlhšiu chrípku. Vždy je však dôležité chcieť a byť v procese liečby aktívne zapojený. Chcem sa vyliečiť namiesto nech si so mnou robia, čo chcú.