V Lučeneckom okrese ovplyvňuje ekonomickú situáciu aj stotisíc exekúcií

Attila Agócs: Exekúcie bránia ľuďom v tom, aby sa nejako vyslobodili zo sociálnej pasce.

31. mar 2018 o 23:05 TASR

FIĽAKOVO. Približne stotisíc exekučných konaní, ktoré aktuálne prebiehajú v Lučeneckom okrese, výrazne ovplyvňuje sociálno-ekonomickú situáciu tohto regiónu, ako aj mieru jeho nezamestnanosti. Uviedol to primátor Fiľakova a poslanec zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Attila Agócs. Reagoval tým na aktuálnu sociálno-ekonomickú analýzu okresu, ktorú vypracoval Útvar regionálneho rozvoja Úradu BBSK a ako hlavný problém okresu v nej uviedol vysokú nezamestnanosť.

„Exekúcie bránia ľuďom v tom, aby sa nejako vyslobodili zo sociálnej pasce a šli sa uplatňovať na normálny pracovný trh, namiesto toho, aby sa hýbali v šedej ekonomike," podotkol primátor, podľa ktorého to vidieť aj na skutočnosti, že v meste zdanlivo nevedia nájsť upratovačku a fabriky nedokážu nájsť pracovníkov.

„V konečnom dôsledku už teraz neviete nájsť ani ľudí na pozície, kde treba vysokoškolské vzdelanie, či je to úradník alebo zamestnanec banky. Vidím to nielen vo Fiľakove, ale v celom okrese, že tu sú takéto problémy," dodal Agócs.

Aj z úrovne kraja by preto podľa neho bolo potrebné tlačiť, aby sa nezabudlo pokračovať v nejakej forme exekučnej amnestie. „Samozrejme, je to chúlostivá téma, ja si to plne uvedomujem. Na druhej strane však treba zrátať všetky veci, ktoré to môže priniesť a myslím si, že nejaká forma bude priechodná," povedal.

V opačnom prípade podľa neho môže hroziť, že niektoré priemyselné podniky budú musieť doviezť pracovnú silu zo zahraničia. „To by podľa mňa mohlo vyvolať až enormné a extrémne sociálne napätie v okrese," zakončil primátor Fiľakova.