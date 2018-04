Malých cyklistov neodradilo ani blato a chladné počasie

Centrum Novohradu bolo po tretíkrát v rade dejiskom úvodnej etapy Detskej Tour Petra Sagana.

1. apr 2018 o 19:28 Jozef Mikuš

LUČENEC. Organizátori lučeneckého kola z klubu NovoCK Trial spolu so Základnou školou M. R. Štefánika a radnicou tak mestský park opäť premenili na cyklistickú dráhu.

Kým predošlé dva ročníky sprevádzali slnečné lúče, v poslednú marcovú nedeľu (25. 3.) bolo v lučeneckom parku chladno. „Ráno pred pretekmi sa teplota držala približne štyri stupne Celzia pod nulou. Našťastie, naše obavy zo sneženia alebo dažďa sa nenaplnili. Dokonca nás neskôr aspoň trochu zahriali slnečné lúče,“ povedal organizátor Štefan Nagy z NovoCK Trial.

Prišli deň pred pretekmi

Termín úvodného kola sa oproti predošlým ročníkom posunul asi o týždeň, keďže hlavný organizačný tím robí Petrovi Saganovi sprievod na jarných klasikách. Skorší termín, ranné mrazy i hodinový posun urobili svoje a z približne 320 zaregistrovaných pretekárov sa v nedeľu na štart postavilo bezmála 290 cyklistov zo Slovenska, Maďarska i Česka. Organizátori sú však s účasťou spokojní.

„Tento rok sme si dali predsavzatie, že sa budeme sústrediť na kvalitu a myslím, že sa nám to podarilo. Doteraz sme nedostali žiadnu negatívnu reakciu. Príjemne nás potešili skalní cyklisti, ktorí prišli do Lučenca už deň pred pretekmi. Obsadili si miesta a dokonca si vytvorili poradovú listinu, do ktorej sa disciplinovane zapisovali pred vydávaním poradových čísiel,“ podotkla Daniela Tršková z NovoCK Trial.

Päť želiezok v ohni

Nepriaznivé faktory ovplyvnili aj účasť cyklistov z regiónu. Napriek tomu o prvé body zabojovali aj jazdci z Lučenca, Hriňovej, Haliče, Tomášoviec, Poltára či Rimavskej Soboty.

Zastúpenie mali aj organizátori domácej etapy z NovoCK Trial. Ich farby hájila pätica pretekárov. Emília Schedlingová obsadila v kategórii mili 9. miesto. Rovnakú pozíciu si v kategórii mikro vyjazdil aj Jakub Pavko. Michal Nagy a Matej Pavko v kategórii mili skončili na 3. a 4. mieste a posledným klubovým želiezkom v ohni bol Marek Nagy, ktorý v mladších žiakoch vyjazdil 13. priečku.

Trikrát a dosť?

Trať bola takmer rovnaká ako vlani. Najväčšiu zmenu zažili najmenší pretekári na odrážadlách, ktorí tentoraz nejazdili po spevnenej ploche, ale vyskúšali si terén hlavného okruhu. Deti si okrem pretekov užili aj sprievodný program v réžii hlavného organizačného tímu i lučeneckej Základnej školy M. R. Štefánika. „Pani riaditeľke Gabriele Aláčovej a jej kolegom patrí veľká vďaka rovnako ako ostatným členom nášho tímu. Predjazdci Igor Ďuriška a Ľubica Gombalová, všetci členovia nášho klubu, ktorí tvrdo makali. V neposlednom rade patrí veľká vďaka samospráve a primátorke Lučenca Alexandre Pivkovej – všetci títo ľudia prispeli k vydarenému ročníku,“ vymenovala Tršková.

Hlavní organizátori DTPS miesta jednotlivých etáp pravidelne obmieňajú a riadia sa pravidlom – trikrát a dosť. Hoci sa Lučenec do histórie tejto súťaže podpísal po tretí raz, je veľmi pravdepodobné, že sa preteky nesúce Saganovo meno do Novohradu opäť vrátia. Potvrdil to aj hlavný organizátor súťaže a Saganov mládežnícky tréner Peter Zánický.

„Pred tromi rokmi sme do Lučenca prišli s malou dušičkou, pretože sme nevedeli, čo nás čaká. Členovia NovoCK Trial nás však od prvého ročníka presvedčili, že cyklistike rozumejú a predovšetkým sú zanietení. Za Lučencom nám bude smutno, no to ale neznamená, že sem v budúcnosti nezavítame,“ skonštatoval Zánický.

DTPS bude pokračovať 22. apríla druhou etapou v Nitre. Posledné deviate kolo sa uskutoční 22. 9. v Topoľčiankach.