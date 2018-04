Vodiči budú jazdiť po nových cestách, pribudnú aj parkoviská

Realizáciu opráv zafinancujú z mestského rozpočtu. Pomôžu si aj úverom.

4. apr 2018 o 10:32 Ľubomíra Karmanová

RIMAVSKÁ SOBOTA. Koncom minulého roka sa v Rimavskej Sobote začalo s rekonštrukciou ciest a chodníkov. Podarilo sa opraviť osem ulíc a vybudovať novú kruhovú križovatku. V prácach sa pokračuje aj v tomto roku. V uplynulých dňoch vyfrézovali cesty na niekoľkých uliciach. Následne bude položený nový päťcentimetrový asfaltový koberec.

Nového asfaltu sa dočká 34 ulíc

„Dokopy bude zrekonštruovaných 34 ulíc. Najdlhší úsek je cesta na Kurinec, ktorá bude hotová do konca mája,“ avizoval primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko.

Postupne sa realizujú opravy na uliciach Hatvaniho, Škultétyho, Jánošíkovej či Kirejevskej. „Nechceme naraz vyfrézovať celé mesto,“ podotkol primátor. V rámci rekonštrukcií sa počíta aj s budovaním nových parkovacích miest.

Náklady pokryjú z rozpočtu a z úveru

Parkovisko vybudujú na Rožňavskej ulici. Na Malohontskej ulici pribudne minimálne štyridsať parkovacích miest. „V tejto lokalite sme tiež rozšírili cestu, ktorá sa stavala pred päťdesiatimi rokmi a dnes už nespĺňa potreby vodičov,“ konštatoval Šimko s tým, že parkoviská pribudnú aj v ďalších lokalitách.

Práce sú financované z mestského rozpočtu a z úveru. Celkové náklady budú podľa primátora zhruba 900 000 eur. „Máme vytvorenú rezervu. V záverečnom účte to bude predpokladám 358 000 eur a v rozpočte sme na to naplánovali 200 000 eur, takže tieto prostriedky investujeme do asfaltovania,“ vysvetlil. Podľa jeho slov sa podarilo vysúťažiť výhodnú cenu a výhodný je aj úver s úrokom 0,74 percenta.