Výtržníci napadli vo vlaku rušňovodiča a vlakvedúcu (+ FOTO)

Vo veľkonočnom prípade úradoval alkohol. Prácu mali lekári aj policajti.

4. apr 2018 o 13:43 Marcela Ballová

TISOVEC. Rušňovodič z Tisovca a vlakvedúca z Rimavskej Soboty na veľkonočný pondelok tak rýchlo nezabudnú. Po bujarej a neskôr agresívnej zábave partie cestujúcich sú práceneschopní. Incident, ktorý sa odohral vo vlaku smerujúcom z Jesenského do Tisovca, zamestnal aj políciu.

„Počas kontroly cestovných lístkov bola na zastávke Tisovec závody bola vlakvedúca verbálne aj fyzicky napadnutá jedným z cestujúcich. Patril k hlučnej partii, ktorá poškodzovala interiér vlaku. Tiež nemal cestovný doklad," informoval Tomáš Kováč, riaditeľ odboru komunikácie a hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko a. s. (ZSSK).

Rušňovodič zamkol vlak

Výtržníci nešetrili ani rušňovodiča, ktorý ratoval vlakvedúcu. Poriadok urobili až muži v uniformách.

„Päťdesiatdvaročného rušňovodiča a o rok mladšiu vlakvedúcu napadla skupina piatich osôb. Poškodení utrpeli zranenia, pre ktoré sú aktuálne práceneschopní," informovala Petra Kováčiková, krajská policajná hovorkyňa.

Napadnutí zamestnanci ZSSK našli útočisko na stanovišti rušňovodiča, pričom rušňovodič vlak zamkol až do príchodu polície. "Útočníkov to nahnevalo. Začali sa hádať, robili vo vlaku neporiadok a poškodzovali jeho interiér. Škody, ktoré spôsobili, budú vyčíslené dodatočne," ozrejmila Kováčiková.

Na stanici zasahovali hliadky poriadkovej a železničnej polície. Aktuálne prebiehajú výsluchy svedkov, poškodených aj podozrivých. Na mieste zistili, že partia bola posilnená alkoholom.

Svojská verzia

Ľuboš z osady nad Rimavskou Pílou priznal, že bol jedným z partie. Má však svoju verziu.

„Mňa vytočil jeden cestujúci, ktorý mal na moju adresu rasistické poznámky. Mal som vypité, tak som sa neovládol. Neviem o tom, že by som niekomu ublížil, tobôž nie žene," dušuje sa mladý muž. To, že pred cestou vlakom pil nepopiera. „Veď bola Veľká noc," argumentuje. Šiel vraj oblievať rodinu do Tisovca.

Cestujúci, ktorí sa v pondelok popoludní ocitli spolu v jednom vozni, vidia dianie v rovnakom čase rôzne. Jedno je však isté, dvaja ľudia, ktorí pracovali, si to poriadne odniesli. Podnapitá partia zanechala za sebou spúšť a cestujúceho s rasistickými poznámkami nikto, okrem nej, vo vlaku nevidel.