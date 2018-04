Dedinské štadióny majú svoje čaro. Niekde je tribúnou krčma, inde nechýba luxusný trávnik či divá zver

Svätostánky v Cinobani, Slovenskej Ľupči, Stožku a Lovči ukrývajú zaujímavé rarity.

4. apr 2018 o 15:54 Stanislav Černák, Jozef Mikuš, Viktor Háber

Futbalové zázemie dedinských klubov sa nepochybne líši od vyšších líg. Aj malé štadióniky oblastných klubov v Banskobystrickom kraji majú divákom čo ponúknuť a často ukrývajú rarity, ktoré by sme inde nenašli. My sme sa na niektoré z nich detailne pozreli.

Adamec sa pred vstupom na luxusný cinobanský trávnik vyzul

Jedným z najkrajších štadiónov sa môžu pochváliť aj Cinobančania. Futbalisti z dediny v Poltárskom okrese hrajú domáce zápasy na trávniku, ktorý im môžu závidieť aj vo vyšších súťažiach.

„Naši otcovia a starí otcovia vytvorili dobrý základ pri budovaní ihriska a štadióna. My výsledok ich práce udržiavame a každý rok do ihriska investujeme okolo 1 500 eur. Nie je to veľká suma, ale máme obmedzené možnosti. Preto patrí veľká vďaka obci, ktorá je naším hlavným sponzorom,“ ozrejmil Július Palík, predseda Cinobanského športového klubu, ktorého futbalisti v aktuálnej sezóne bojujú o postup zo 6. ligy Oblastného futbalového zväzu Lučenec.

Výnimočný trávnik má v Cinobani dlhoročnú tradíciu. Ešte za predošlého režimu chodili do obce na sústredenia tímy z Banskej Bystrice, Trnavy či Prešova. „Dnes už futbalová legenda Jozef Adamec sa pred vstupom na ihrisko vyzul a povedal, že taký trávnik si nezaslúži, aby sa po ňom kráčalo v topánkach,“ pospomínal Palík.

O trávnik sa v Cinobani starajú pravidelne a s láskou. Zavlažujú ho vodou z blízkeho potoka. Obec nedávno dostala 10-tisícovú dotáciu zo SFZ, ktorá by sa mohla použiť práve na vylepšenie zavlažovacieho systému.

Povrch upravujú aj pomocou špeciálnej kosačky, ktorá je zároveň aj valcom. „Tieto stroje sa už nevyrábajú. V Dolnej Ždani som videl podobne upravenú kosačku, tak sme sa rozhodli ísť rovnakou cestou. Pôvodný motor JAWA 350, ktorý sa často prehrieval, sme nahradili dieselovým motorom z Volkswagenu Jetta. Celý proces mal na starosti Janko Gombala, ktorému úprava trvala asi jeden rok,“ vysvetlil prezident Cinobanského športového klubu.