Odvolaný kouč Kamendy: Za trénera hovoria výsledky a ja sa za svoje nehanbím

Dnes už bývalému trénerovi MŠK Novohrad Lučenec sme položili niekoľko otázok.

5. apr 2018 o 16:14 Jozef Mikuš

LUČENEC. V prvú aprílovú stredu (4.4.) došlo k odvolaniu kormidelníka treťoligového MŠK Novohrad Lučenec Andreja Kamendyho. Správa viacerých fanúšikov zaskočila, keďže lučenecký mančaft pod jeho vedením v lige neprehral. Klub dôvody tohto rozhodnutia zatiaľ nekonkretizoval. Hovorí sa, že jednou z príčin je Kamendyho hráčsky prestup do Tornale.

Ako si sa dozvedel o odvolaní z funkcie?

- Asi týždeň predtým som od ľudí mimo MŠK počul, že sa rieši moje odvolanie. Prezident klubu Miroslav Beran mi až v stredu oznámil, že jeho návrh na odvolanie členská rada jednohlasne schválila.

Hovorí sa, že dôvodom odvolania je tvoj hráčsky prestup do Tornale. Prečo si sa rozhodol pre takýto krok?

- Tri dni pred koncom zimného prestupového obdobia som funkcionárom MŠK Novohrad oznámil, že tím ma potrebuje buď ako trénera alebo ako hráča. Navrhol som, že ostanem trénerom a v klube s tým súhlasili. Deň na to sa mi ozval bývalý spoluhráč, kamarát a tréner Tornale Tomáš Boháčik. Z tímu mu odišlo pár hráčov a spýtal sa ma, či by som mal záujem im na ihrisku pomôcť. Upozornil som ho, že mojou prioritou je vedenie mužov MŠK Novohrad. Nemal s tým problém, preto som jeho ponuku v posledný prestupový deň prijal. Futbal mám rád a chcel som si ho zahrať na nižšej úrovni aká je v tretej lige.

Prečo si nechcel pokračovať ako hrajúci tréner MŠK Novohrad?

- Veľa ľudí mi povedalo, že obraz hry sa po mojom príchode na ihrisko zlepšil. Ja som však priebeh zápasu videl z inej perspektívy. Nastúpil som napríklad proti Detve. Mali sme veľmi zlý úvod a po stretnutí som svojich zverencov skritizoval neprávom. Uvedomil som si to, až keď som si pozrel záznam. Pohľad hráča a trénera je rozdielny. Nemal som k dispozícii, najmä na zápasoch vonku, plnohodnotného asistenta, ktorý by zápas sledoval z lavičky. Preto som sa rozhodol byť v Lučenci iba trénerom. Mal som pocit, že funkcionári toto rozhodnutie akceptujú. Teraz si však myslím, že to vyhodnotili ako podvod.

V MŠK si okrem mužov trénoval aj mladších žiakov U12. Budeš v klube pokračovať s touto kategóriou?

- Nie, nebudem. Informoval som o tom rodičov aj funkcionárov. Zo strany klubu bola vôľa, aby som s dvanástkou pokračoval. Ich správanie voči mne z posledných dní však nepovažujem za férové. Momentálne si neviem predstaviť ďalšiu spoluprácu s vedením klubu.

Šíria sa informácie, že prestup do Tornale mal byť tvojou poistkou. Kostra Lučenca sa cez zimnú prestávku rozpadla a v prípade série jarných prehier by si po odvolaní mal istotu v hráčskom angažmáne v Tornali.

- Keď som vlani na jeseň prebral áčko MŠK Novohrad, mužstvo nebolo v optimálnej situácii. Vtedy som žiadny prestup ani odchod nezvažoval, hoci budúcnosť mužstva bola otáznejšia ako cez zimnú prestávku. Niektorí chalani nevideli výplatu tri mesiace, až kým sa dlhy ku koncu roka nevyrovnali. Napriek tomu svedomito makali a Lučenec do konca jesennej časti v tabuľke poskočil na prvé miesto. Z tímu cez zimu odišli kvalitní hráči. Nebolo to však kvôli mne, ale pre to, že sa im nepáčilo fungovanie klubu. Aj ja som cez zimu dostal ponuku na trénerský angažmán, odchod by ale nebol fér voči hráčom, fanúšikom i voči klubu. Vyskladal sa nový káder a je predčasné o ňom hovoriť ako o slabom mančafte, ktorý bude prehrávať. Uvedomujem si, že tu stále budú nejaké šumy ako na jeseň, keď sa hovorilo, že kouč Vízteleki odišiel kvôli mne. Všetko však odhalí čas. Za trénera hovoria výsledky a ja sa za svoje nehanbím. MŠK Novohrad nehral tri jarné zápasy a stále je na prvom mieste.

Trénerom áčka si sa stal doslova zo dňa na deň. Chceš pokračovať v kormidlovaní mužov v inom klube?

- Momentálne na trénovanie nemyslím. Do konca sezóny si chcem vyčistiť hlavu a uvidím, či cez leto príde nejaká ponuka. Nikdy som nemal ambície byť v 33 rokoch hlavným trénerom áčka. Stále som začínajúci kouč a mám sa v čom zlepšovať. V Lučenci som riešil záležitosti aj mimo trénerskej stoličky, pretože ich nemal kto riešiť. Boli dni, kedy som z domu odišiel ráno o siedmej a vrátil som sa o pol deviatej večer. Mrzí ma, že doteraz sa mi nikto z vedenia klubu za úsilie, obetu a snahu nepoďakoval. Podľa mňa aj absencia ľudskosti bola dôvodom odchodu ôsmich hráčov.