Zlatokopkou sa stala na prianie svojho manžela, potom ich životy rozdelila smrť

Učiteľku Renátu ovládla zlatá horúčka. V minulom roku sa stala majsterkou Slovenska v ryžovaní zlata.

7. apr 2018 o 9:34 Ľubomíra Karmanová

LOVINOBŇA. Zlatokopka, to nie je označenie, ktorým by sa dnes ženy chceli pýšiť. Napriek tomu Renáta Kocúrová je na svoj titul hrdá. V minulom roku sa stala najlepšou ženou v ryžovaní zlata na Slovensku a to nie je jediný úspech, ktorým sa môže v tomto športe pochváliť.

Podľahla čaru ryžovania zlata

Zlatá horúčka ju chytila v roku 2008. Jej manžel sa ryžovaniu venoval ako amatér už osem rokov a svoju nežnejšiu polovičku brával na súťaže so sebou. Nenútene ju tak vtiahol do čarovnej atmosféry dobrodružného života zlatokopov. Renáta onedlho prekonala aj jeho a stala sa profesionálkou. Prvýkrát ryžovala na majstrovstvách Slovenska a Čiech.

„Baví ma na tom spoznávanie nových ľudí a krajín. Majstrovstvá sa konajú na atraktívnych miestach. Stretávajú sa tam úžasní ľudia, spávame v stanoch. Mám rada tú atmosféru,“ priblížila dôvody, prečo podľahla čaru ryžovania zlata, napriek tomu, že táto záľuba veľmi nevynáša. Práve naopak, náklady na súťaže si musí hradiť sama.

Prvú zlatinku vyryžovala hneď na prvej súťaži . Šťastie jej priniesla možno aj panvica, ktorú jej vysústružil manžel. Spoločne zdieľali tento svoj zaujímavý koníček, kým ich životy nerozdelila smrť. „Naposledy ma pohladil na Valentína. Poprosil ma, nech ryžujem ďalej aj za neho. Dva dni na to umrel,“ stíchla pri smutnej spomienke. Vybavili sa jej obrazy milovanej polovičky s gitarou, spoločné stanovačky, jazdy na motorke a vzájomná podpora nielen v ryžovaní zlata. „Sám s gitarou dokázal zabaviť sto ľudí na súťaži,“ dodala pyšne.