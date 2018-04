Ďurianovú dekorovali dvakrát zlatom

Armwrestlerka z Kokavy predviedla svoje schopnosti. Súperky ju nedokázali zastaviť.

6. apr 2018 o 14:13 JÚLIUS GEĽO

KOKAVA NAD RIMAVICOU. Martina Ďurianová upútala na republikovom šampionáte v pretláčaní rukou. Sedemnásťročná členka AWK Kokava nad Rimavicou sa v Siladiciach stala dvojnásobnou majsterkou Slovenska.

Študentka Gymnázia M. Hrebendu v Hnúšti štartovala v juniorskej kategórii (do 18 rokov). Do bojov zasiahla vo váhe do 55 kg. Ďurianová dominovala jednak v zápolení pravou a rovnako tiež ľavou rukou.

Nemienila súboje naťahovať

„Nešla som na M – SR s veľkými očami, pretože nie som stopercentne zdravotne v poriadku. Ľavú ruku mám zranenú ešte od minuloročných majstrovstiev Európy a pravú som si zranila pred necelým mesiacom. Zároveň som vedela, že sa začalo armwrestlingu za ostatný rok venovať veľa mladých dievčat, ktoré sú šikovné a majú veľkú perspektívu,“ hovorí Martina.

Ako dodala, ľavačku má silnejšiu než pravačku. „Vzhľadom na zranenia je to však jedno. Keď športovca bolia obidve ruky, tak ho to trápi. Platí to aj v mojom prípade. V súťažení ľavou rukou si verím viac. To zranenie je staršie a viem, v akej polohe má tá ruka nebolí. V zápolení pravačkou som si neverila, pretože to zranenie je relatívne čerstvé a nevedela som, čo môžem od toho čakať,“ pokračovala mládežnícka reprezentantka.

Keďže sa nechcela trápiť dlhými súbojmi, potrebovala ich čo najlepšie odštartovať a rýchlo ukončiť. Zdôraznila, že po psychickej stránke bola stopercentne pripravená.

Na víťaznej vlne

Na západnom Slovensku sa predviedla vo výbornom svetle. „V ľavačke sa mi podarilo vyhrať všetkých päť zápasov. V pravačke som absolvovala štyri súboje a rovnako som nenašla premožiteľku. V súťažení jednou i druhou rukou som sa stretla aj s kolegyňou z reprezentácie Nuttovou, ktorú som považovala za najťažšiu súperku. Má v zbierke bronz zo svetového šampionátu junioriek,“ referovala Ďurianová. Tá získala v pravačke vôbec premiérový národný primát. Celkovo je však už trojnásobnou republikovou šampiónkou.

Vlani sa presadila v ľavačke na majstrovstvách sveta junioriek, z Budapešti si priniesla bronz. „Ako medailistka z vlaňajších MS som si zabezpečila miestenku na tohtoročné juniorské ME, ktoré sa v máji uskutočnia v bulharskej Sofii. Svetový šampionát bude na jeseň v Turecku. Bude to finančne náročnejšie než účasť na vrcholných podujatiach, na ktorých som sa doteraz predstavila. Každopádne by som v Antalyi veľmi chcela štartovať, pretože toto je posledná sezóna, v ktorej môžem súťažiť v kategórii do 18 rokov. Bolo by pekné, keby som účinkovanie v nej zavŕšila úspechom na majstrovstvách sveta.“

Úspešné ťaženie Kokavčanov

Do Kokavy putovali aj ďalšie tri majstrovské tituly. Michal Golian (nad 80 kg) triumfoval medzi juniormi (do 21 rokov) v zápolení pravou i ľavou rukou. Karol Zbranek (do 65 kg) si vybojoval zlato ľavou rukou (kategória juniorov do 18 rokov). Obidvaja prenikli na pódiové pozície aj v seniorskej kategórii.

„Do AWK Kokava nad Rimavicou sme priniesli až pätnásť medailí. Je neuveriteľné, ako sa nám za rok rozrástol počet členov a najmä o dievčatá, ktoré trénujem. Majstrom Slovenska i medailistom Tamare Stierankovej a Jozefovi Kubaliakovi sa otvárajú dvere na medzinárodnú scénu. Tam sa môžu konfrontovať so špičkou. Teším sa z úspechov našich členov, pretože sme super partia, ktorá si rozumie, navzájom sa podporujeme a pomáhame si,“ uviedla Ďurianová.