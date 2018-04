Džudisti Junioru si rozšírili medailovú zbierku

Osemnásť pretekárov Junioru sa predstavilo v Pezinku.

7. apr 2018 o 8:08 Jozef Mikuš

PEZINOK/LUČENEC. Koniec marca (24. 3.) mal pre džudo klub Junior Lučenec súťažnú príchuť. V konkurencii bezmála 700 džudistov sa osemnásť pretekárov Junioru predstavilo na medzinárodnej veľkej cene v Pezinka. Turnaj bol súčasťou slovenského pohára a domáci džudisti tak na šiestich tatami bojovali o cenné body.

V kategórii super-mini mal Junior dve želiezka v ohni – pravidelné medailistky sestry Lauru a Ninu Drugdové (obe do 27 kg). „Laura všetky zápasy vyhrala a dostala sa až do finále. Nina mala taktiež skvelú turnajovú cestu, no v semifinále ju zastavila česká džudistka, ktorá potom vo finále porazila aj Lauru. Dievčatá tak do klubu priniesli striebro a bronz,“ povedal na úvod tréner Michal Bokor.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prvá veľká súťaž

Prečítajte si tiež: Gymnazistka z Lučenca vyhlásila boj zákernej chorobe. Žije naplno, dokonca radí iným

Junior mal zastúpenie aj v mini kategórii. Ema Danišová (do 30 kg) sa prebojovala až do semifinále, kde však neuspela. V boji o bronz už ale nenechala nič na náhodu a vyhrala. Na tatami sa postavili aj Patrícia Pápaiová a Michaela Hanulová (obe do 34 kg). „Paťa prvý zápas prehrala. V ďalších zápasoch už zabojovala a získala bronz, čo je obrovský úspech, keďže absolvovala svoj prvú veľkú súťaž. Miška sa po prehre a následnej výhre dostala do boja o bronz, kde súperke podľahla a obsadila 5. miesto.“ Dávid Farkaš (do 38 kg) a Filip Nemčický (do 42 kg) bojovali v ťažkých skupinách, kde skúseným džudistom podľahli a neumiestnili sa. Norbert Gál (do 46 kg) mal rozpačitý vstup do turnaja. Prehru z úvodu však napravil a na krk mu zavesili striebro.

Problémy v závere

Adam Mihály (do 60 kg) prešiel do kategórie mladších žiakov len nedávno. V Pezinku bojoval s technicky zdatnejšími súpermi, čo ho stálo mnoho síl. Napokon si však siahol na bronzovú medailu. Mladšie žiačky Nina Hanzlíková a Nora Hanková (obe do 44 kg).

„Nina je stabilná medailistka a úradujúca majsterka Slovenska, preto som od nej očakával medailové umiestnenie. Nesklamala ma, všetky zápasy vyhrala a získala zlato. Veľmi ma prekvapila Nora, ktorá na svojej druhej veľkej súťaži prehrala len jediný zápas práve s Ninou a obsadila striebornú pozíciu,“ priblížil spokojný tréner. Karmen Mezóová (do 52 kg) má problémy v záveroch zápasov, čo sa jej vypomstilo aj v Pezinku a neumiestnila sa. Rovnako dopadli aj Daniel Berky (do 46 kg) a nováčik medzi mladšími žiakmi Dominik Drugda (do 34 kg).

Preplnená skupina

Prečítajte si tiež: Ďurianovú dekorovali dvakrát zlatom

„Starší žiak Attila Šuli (do do 46 kg) poctivo maká a v tréningových zápasoch víťazí. Keď však nastúpi na súťažné tatami, podľahne stresu a nedarí sa mu víťaziť. V Pezinku sa z týchto dôvodov neumiestnil. Keď bude pravidelne chodiť na súťaže, určite sa mu tento blok podarí prekonať,“ myslí si Bokor. Samuel Pentka (do 50 kg) s bilanciou jedna výhra a dve prehry obsadil siedmu priečku. Asi najnáročnejšie zápasy mal Martin Obročník, ktorý s váhou 51 kg nastúpil v hmotnostnej kategórii do 55 kg. Napriek tomu si v preplnenej skupine s bilanciou 4 výhry a 1 prehra vybojoval bronzovú medailu. Tamina Barcíková (do 57 kg) v Pezinku absolvovala iba svoju druhú veľkú súťaž. Aj keď sa neumiestnila, podľa trénera predviedla výborné džudo aj proti skúsenejším súperkám a čaká ju medailová budúcnosť.

„Opäť raz musím pochváliť našich zverencov. Každý jeden z nich sa snažil vydať zo seba maximum. Medailistom patrí moja gratulácia. Verím, že tí, ktorí na turnaji neuspeli, budú vo svojom snažení pokračovať a onedlho si rozšíria svoju zbierku,“ zakončil Bokor. Na záver poďakoval aj sponzorom klubu – firmám Ekoltech, TSV Group, Europak, MaM & co., mestu Lučenec a klubovým kolegom Marekovi Portelekymu a Zuzane Halajovej.