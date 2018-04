Početná výprava Katsuda zbierala cenné kovy

V silnej konkurencii zápasila aj 22-členná výprava katsuďákov.

7. apr 2018 o 12:00 Jozef Mikuš

PEZINOK/LUČENEC. Na silne obsadenom turnaji v Pezinku, ktorý sa konal predposlednú marcovú sobotu (24. 3.) nechýbali ani džudisti lučeneckého Katsuda.

V konkurencii 680 pretekárov tak zápasila aj 22-členná výprava katsuďákov. Viacerí z nich si priebeh veľkej medzinárodnej súťaže vyskúšali po prvýkrát.

Medaily pre desiatich

„Musíme pochváliť všetkých našich džudistov. Predviedli krásne džudo a podali chvályhodné výkony. Zápasilo sa pavúkovým systémom, kde v jednej kategórii nastúpilo aj viac ako trinásť pretekárov. Napríklad v hmotnosti do 38 kg ich bolo až 32. Napriek tomu sa až štrnásť našich reprezentantov dostalo do semifinálových bojov a desiatim na krk zavesili medailu. Pre náš klub je to veľmi veľký úspech,“ povedal Martin Ľupták z Katsuda.

Do klubu tak pribudlo dovedna desať medailí – tri zlaté, štyri strieborné a tri bronzové. Pomyselnú zemiakovú medailu si odniesli dvaja katsuďáci. „Atmosféra bola neuveriteľná a zápasy napínavé. Nechýbali emócie, plač, radosť i únava. Z turnaja sme si tak okrem medailí priniesli krásne spomienky.“

Štvrté miesto pre klub

V lučeneckom klube vládne spokojnosť aj s celkovým umiestneným. V klubovej tabuľke sa Katsudo umiestnilo na 4. priečke, pričom od bronzovej pozície ho delil len jeden neúspešný zápas. „Náš skúsenejší džudista s vyšším stupňom technickej vyspelosti bojoval o medailu. Podarilo sa mu súpera hodiť na ippon, ale pritom mu z vlasov spadla gumička, na ktorej mal kovový predmet. Ten je na tatami prísne zakázaný a prišiel tak trest v podobe diskvalifikácie. Situáciu berieme s pokorou. Všetci sme sa poučili a tešíme sa aj zo 4. miesta,“ podotkol Ľupták.

Tréner a malá džudistka. (zdroj: Archív R.R.)

„Ešte raz chcem pochváliť našich pretekárov za vzornú reprezentáciu klubu i mesta. Veríme, že sa im bude dariť aj na ďalších turnajoch. Za podporu klubu ďakujeme sponzorom – Miloš Kelemen, Stanislav Pisár, Dušan Pisár, mesto Lučenec, firmy Ivimed, s. r. o., Endogyn, s. r. o., B6 Slovakia a vedeniu ZŠ L. Novomeského. Veľká vďaka patrí rodičom našich športovcov Františkovi Gaňovi, Deziderovi Barimu a trénerom Robertovi Rácovi, Petrovi Vargovi a Lucii Balaškovej,“ vymenoval Ľupták.

Zlato: Dalibor Strmeň (do 50 kg), Diana Fekiačová (do 56 kg), Andrej Meša (do 46 kg).

Striebro: Tomáš Dovičič (do 38 kg), Simon Matuška (do 30 kg), Kristína Lili Križová (do 28 kg), Michal Kilačko (do 55 kg).

Bronz: Pavlína Ľuptáková (do 27 kg), Dominika Chudá (do 32 kg), Silvia Kilačková (do 20 kg).

5. miesto: Miroslav Fekiač, Bruno Majoroš.

7. miesto: Kristián Bari.