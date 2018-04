Dalibora Ďuriša láka sever Európy

Šikovný tínedžer reprezentuje Slovensko v mládežníckych kategóriách.

8. apr 2018 o 8:30 JÚLIUS GEĽO

RIMAVSKÁ SOBOTA. S hokejom začínal v HKM Rimavská Sobota, pôsobil tiež v Detve a odtiaľ si to namieril do HKM Zvolen. Talentovaný Dalibor Ďuriš je mládežníckym reprezentantom. V meste pod Pustým hradom hrával v aktuálnej sezóne v extralige juniorov a tiež v dorasteneckej extralige.

„Z môjho osobného hľadiska to bola dobrá sezóna. Pre mňa bola premiérová v juniorskej kategórii a veľa mi toho ukázala. Nabral som dosť skúseností, toto bolo najväčšie pozitívum, dalo mi to veľa. Odzrkadlilo sa to, keď som potom nastúpil za dorastencov, kde sa mi darilo. Za juniorský mančaft som odohral viac zápasov, ale na ľade som tam nebol dostatočne vyťažený a ani som veľmi nebodoval. Hrali sme o záchranu a napokon sme sa udržali v súťaži,“ uviedol pravý krídelník Ďuriš. V extralige dorastencov patril medzi lídrov Zvolena, prejavilo sa to aj v jeho produktivite. Zvolenčania stroskotali vo štvrťfinále play off na Martine. „Mrzí ma, že som nezískal so Zvolenom za štyri roky žiadnu medailu. Z tohto pohľadu je to slabota.“

S kapitánskym céčkom

Tínedžer z Rimavských Zalužian nemal len klubové, ale tiež reprezentačné povinnosti. Dokáže sa presadiť aj v medzinárodnej konfrontácii. Národný tím do 17 rokov, ktorého trénerom je Ján Lipiansky, viedol ako kapitán. „Už v závere minulej sezóny som bol kapitánom šestnástky a zostal som ním aj po prechode do kategórie sedemnásťročných. Je to pre mňa česť. Céčko som mal na drese na všetkých podujatiach. Myslím si, že moje výkony tomu aj zodpovedali. Veľa vecí som preberal s trénerom,“ povedal študent súkromného zvolenského športového gymnázia.

Na reprezentačnej scéne sa pohybuje od kategórie pätnásťročných. „Je príjemné byť pravidelne na rôznych reprezentačných akciách. Možno si ma tréneri obľúbili,“ poznamenal Ďuriš. Príležitosť ukázať sa v národnom mančafte do 18 rokov, ktorý sa čoskoro predstaví na majstrovstvách sveta, však nedostal. „Nevyskúšali ma ani raz. Čakal som, že by tá šanca mohla prísť,“ uviedol. O rok by však rozhodne nechcel na MS osemnásťročných chýbať.

Dva scenáre

Sedemnásťročný Dalibor Ďuriš zvažuje, čo ďalej. „Vyzerá to tak, že nezostanem vo Zvolene. Uvidím, či sa obnoví projekt centralizovanej prípravy v reprezentácii do 18 rokov. Ten by ma lákal. Bolo by to super. Ak sa však tento projekt netvorí, tak zrejme pôjdem do zahraničia. Chcel by som si vyskúšať iný hokej, na Slovensku to ide dolu vodou. Ťahá ma to do Fínska alebo Švédska,“ naznačil plány. Dodal, že potrebuje zlepšiť techniku. V letnej príprave plánuje poriadne zabrať, aby bol čo najlepšie pripravený na nový ročník. Je si vedomý, že sa potrebuje zlepšiť v cudzích jazykoch.