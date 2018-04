Finančné injekcie pre futbalové štadióny

Do projektu SFZ sa zapojilo viacero samospráv a klubov z regiónu.

8. apr 2018 o 13:22 Jozef Mikuš

LUČENEC/RADZOVCE. Do niektorých štadiónov v našom regióne sa v blízkej budúcnosti investujú tisícky eur. Slovenský futbalový zväz schválil dotácie v rámci druhej etapy rozvoja futbalovej infraštruktúry. Podmienkou pridelenia dotácie bola 25-percentná účasť žiadateľa.

Do projektu sa zapojila aj samospráva Lučenca. Tá pôvodne očakávala príspevok vo výške 50-tisíc eur, ktoré sa s dofinancovaním mesta mali použiť na obnovu umelého ihriska. Celkové plánované náklady na rekonštrukciu by tak dosiahli výšku 122-tisíc eur. SFZ však Lučencu pridelil iba 14-tisíc eur a radnica tak pravdepodobne musí meniť plány. Na čo sa peniaze zo zväzu použijú, samospráva ešte nekonkretizovala. Podľa hovorkyne Márie Bérešovej účel využitia peňazí bude mesto konzultovať so zástupcami SFZ.

O niečo menej, po desaťtisíc eur, sa ušlo štadiónom v Dolnej Strehovej, Divíne, Bušinciach, Málinci, Radzovciach a Cinobani. Cinobančania plánujú peniaze použiť na zlepšenie zavlažovacieho systému. Automatizovaný zavlažovací systém by mal pribudnúť aj v Dolnej Strehovej. Štadión v Radzovciach vďaka dotácii by mala skrášliť vynovená tribúna. Najviac, až 50-tisíc, sa ušlo neďalekej Revúcej. Tornaľa na rozvoj infraštruktúry dostala 25-tisíc a Tisovec 20-tisíc eur. Do štadiónu v obci Sklabiná vďaka projektu pritečie 16-tisíc eur.