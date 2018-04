Lučenčanke učarovalo argentínske tango, jej talent obdivujú doma aj v zahraničí

Multižánrová speváčka Ivana Ecetová je súčasťou najuznávanejšej skupiny, interpretujúcej židovský folklór.

12. apr 2018 o 9:55 Ľubomíra Karmanová

LUČENEC. Ivana Ecetová je multižánrová speváčka s charizmatickým prejavom a podmanivým hlasom. Talentovaná Lučenčanka vyštudovala klasický sólový spev. Je spoluzakladateľkou a speváčkou komorného ženského zoskupenia Trio Fatal a Ivana Ecetová TRIO.

Je tiež speváčkou sskupiny Pressburger Klezmer Band, v ktorej sa ako sólová speváčka venuje interpretácii židovského folklóru. Zároveň je aj hlasovou pedagogičkou. Ako sólová speváčka sa špecializuje na interpretáciu argentínskeho tanga, vášnivej, nostalgickej i noblesnej hudby s charakteristickým temperamentom. Spolupracuje so špičkovými umelcami. Koncertuje doma aj v zahraničí.

Nedávno ste si na krste CD sestier Sihelských zaspievali opäť ľudovky a obliekli sa do kroja. Po akej dlhej dobe to bolo a ako ste sa cítili?

– Myslím, že to bolo po dvadsiatich rokoch a cítila som sa krásne, hoci ma od tých čias zavialo do úplne iných vôd. Vyštudovala som klasický sólový operný spev. Dnes je to najmä argentínske tango a klezmer, čomu sa venujem.

Bola som veľmi dojatá, a dievčatám Sihelským veľmi pekne ďakujem za to, že ma oslovili a mohla som byť súčasťou tohto unikátneho CD s novohradskými piesňami. Vďaka tejto spolupráci som si opäť pripomenula moje spevácke úspechy z detských čias, kedy som prežívala skutočne krásne obdobie práve vďaka folklóru a ľuďom, ktorí pri mne vtedy stáli, podporovali ma a mnohému naučili, čo si veľmi vážim. Mám na to obdobie nádherné spomienky.

Vašou srdcovkou je tango. Čo máte nové a zaujímavé v tomto smere?

– Áno, je to tak. Tangu som podľahla pred niekoľkými rokmi prostredníctvom skladieb významného argentínskeho skladateľa, ktorého v Argentíne nazývajú – El Gran Astor (veľký Astor) Astora Piazzollu, veľkého inovátora tradičného argentínskeho tanga. Vďaka nemu tu máme nový štýl, ktorý sa nazýva Tango Nuevo. Ide o spojenie klasickej hudby, argentínskeho folklóru, tradičného argentínskeho tanga a jazzových prvkoch.

V tejto oblasti spolupracujem so skutočne výnimočnými hudobníkmi – klaviristom Matúšom Ferkom a huslistkou Ivetkou Vojtušovou, s ktorými nás spája rovnaká vášeň a zapálenie pre tento hudobný žáner. Máme veľmi široký a pestrý repertoár, ktorý stále narastá. Súčasťou nášho repertoáru sú temperamentné skladby argentínskeho tanga, tango nuevo, milongy či nádherné argentínske piesne a kreolské valčíky. Naším cieľom je v blízkej dobe nahrať kvalitné CD, ktorým by sme sa mohli prezentovať.

Ivana Ecetová Trio (zdroj: ZDROJ: IVANA ECETOVÁ)

Ako ste sa dostali k týmto vášnivým argentínskym rytmom?

– V prvom rade prostredníctvom sestry, ktorá argentínske tango aj so svojím partnerom tancovala a takto romanticky sa aj zoznámili. A potom prostredníctvom nádherných kompozícií Astora Piazzollu, už spomínaného argentínskeho skladateľa. Začala som to hlbšie študovať, pátrať a vzdelávať sa v tomto smere, veľa počúvať, učiť sa španielčinu, ktorá je pre interpretáciu a verné podanie piesní nevyhnutná.

Čo vás zlákalo, aby ste sa zamilovali do tanga?

– Tango je predovšetkým vášeň, temperament, vyjadrenie množstva emócií na malej ploche, sú to úskalia v láske, nostalgia, sentiment či melanchólia, ale aj nádej a túžba po živote, odhodlanie. Skrátka – je v ňom veľká sila, ktorá ma dokáže ohromne nabudiť. Tango je sám život, preto si myslím, že každý poslucháč si v ňom dokáže nájsť to svoje, sám seba.

Prezraďte viac o svojej vlastnej skupine, s ktorou sa venujete tomuto žánru.

– Moje súčasné Trio v zostave, v ktorej fungujeme dnes, vzniklo pred tromi rokmi. Predtým som sa tomuto žánru venovala v čisto ženskom umeleckom zoskupení TRIO FATAL, ktorého som bola spoluzakladateľkou a speváčkou. Momentálne vystupujeme pod názvom IVANA ECETOVÁ TRIO a pôsobíme v zložení Matúš Ferko – klavír, Iveta Vojtušová – husle a Ivana Ecetová – spev. Spoločne s nami vystupuje často ako hosť aj akordeonistka Ana Vyparinová-Krsmanovič.

Mám to šťastie spolupracovať skutočne so špičkovými umelcami, ktorí sú aj zároveň skvelí priatelia a výnimoční ľudia. Myslím si, že máme podobné naladenie, a preto nám to na pódiu spolu skvele funguje, to je potom veľká radosť muzicírovať .

So zoskupením Pressburger Klezmer band vás už mohli vidieť aj Lučenčania. Vaša hudba ich očarila.

– V kapele Pressburger Klezmer band pôsobím ako speváčka. Je to jedinečná kapela svojho druhu na Slovensku, ktorá v oblasti world music zastáva svoje čestné miesto. Je zameraná predovšetkým na interpretáciu klezmeru – hudby východoeurópskych židov alebo židovského folklóru. Kapela má už dlhoročnú tradíciu a som rada, že som už 3 roky jej súčasťou.

Pressburger Klezmer band (zdroj: ZDROJ: IVANA ECETOVÁ)

Ako ste sa dostali k tejto spolupráci?

– Úplne neplánovane. Jedného dňa mi akordeonistka, s ktorou spolupracujem, spomenula konkurz. Dlhoročná speváčka práve odchádzala na materskú dovolenku a kapela počas tohto obdobia potrebovala fungovať ďalej. Zúčastnila som sa teda konkurzu a zapáčila som sa im.

Pripravujete niečo nové, zaujímavé pre fanúšikov tohto žánru?

– S radosťou môžem povedať, že áno. Tento rok sme nahrali nové CD, na ktorom participujem, takže sa veľmi teším. Ide o CD s názvom Baladen – Balady. Ponúka fanúšikom úplne iný pohľad na kapelu, ako ju poznali doteraz, interpretačne ju posúva na novú úroveň a to by mohlo byť pre poslucháča zaujímavé.

Ide skôr o jemnejšie, pomalé skladby, vyberané skutočne s veľkým citom, osviežené aj jedným jidish tangom, kabaretnou skladbou či tradičným tanečným klezmerom. Veríme, že sa aj toto CD ľudí dotkne a pohladí im dušu. Možno práve to nám treba trošku v tejto uponáhľanej dobe – trochu spomaliť, na chvíľu sa zastaviť, len tak byť a precítiť sám seba, hoci aj prostredníctvom láskavej hudby. Podľa môjho názoru je to skutočne umelecký skvost, aj vďaka nádherným aranžmánom, precíznej interpretácii celej kapely, ale aj výnimočným hosťom, ktorí s nami na tomto CD spolupracovali. Spomeniem Ľubicu Čekovskú, Mucha kvartet, bandoneonistu Martina Chovanca, akordeonistu Dragana Mirkoviča, gitaristku Miriam Rodrigues Brullovú.

Ivana Ecetová Trio (zdroj: ZDROJ: IVANA ECETOVÁ)

Kedy vás uvidíme koncertovať na domácej pôde, teda vo vašom rodnom meste?

– S mojou kapelou Ivana Ecetová Quartet – Tango Project, nás Lučenčania mohli vidieť pri príležitosti otvorenia Mestského múzea, kde sme hrali spoločne so známym kontrabasistom, priateľom a tiež Lučenčanom Štefanom Bartušom. Najbližšie vystúpim v našej krásnej lučenskej synagóge spolu s kapelou Pressburger Klezmer Band a bude to 9. septembra.

Čo najviac milujete na hudbe?

– Hudba vypĺňa značnú časť môjho života, je to spôsob, akým sa vyjadrujem, ako sa vyrovnávam asi zo všetkým. Vyjadrujem sa hudbou, keď som šťastná, keď milujem, ale rovnako ňou vyjadrujem aj nespokojnosť. Je to spôsob, akým viem o sebe povedať asi najviac, je to akási spoveď, modlitba. Život bez hudby si úprimne neviem predstaviť, je mojou neodmysliteľnou súčasťou.

Aká poloha vám najviac lichotí? Učiteľka spevu, speváčka tanga, účinkovanie s PKB, alebo je to niečo iné?

– Všetko ma obohacuje iným spôsobom. Práca s deťmi je náročná, ale ohromne tvorivá a obohacujúca. Je skvelé, ak dokážete niekomu pomôcť objaviť v sebe skryté možnosti, talenty, či naviesť ho na správnu cestu. Keď vidím, že moje rady fungujú, pomáhajú a deťom sa darí nachádzať samých seba, je to pre mňa radosť a odmena. Každé dieťa je iné a dôležité je najprv si ľudsky porozumieť, nájsť si k sebe cestu a vybudovať vzájomnú dôveru, no a potom sa začína dlhá cesta hľadania a nachádzania. Poloha aktívnej speváčky či už v mojej kapele, v ktorej spievam argentínske tangá, alebo v Pressburger Klezmer Band ma napĺňa nesmierne. Od malička som išla touto cestou a aj keď som pôvodne vyštudovala operný spev a momentálne sa venujem viac-menej world music, teší ma, že robím to, čo ma skutočne baví a motivuje do ďalších dní. Ak mnohé veci cítim, ale nedokážem vysloviť, poviem to hudbou, jednoducho sa z toho vyspievam. Spev je pre mňa spôsob sebarealizácie, sloboda sebavyjadrenia, pravda, láska... taká som.