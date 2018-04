Hrozí, že Fiľakovo a okolité obce zostanú bez pohotovosti

Sedemnásti starostovia a primátor žiadajú rezort zdravotníctva o udelenie výnimky.

9. apr 2018 o 19:12 Marcela Ballová

FIĽAKOVO. V niektorých novohradských samosprávach panuje napätie. Hrozí, že mikroregión Fiľakova, v ktorom žije takmer 21-tisíc ľudí, zostane bez pohotovosti. Sedemnásť starostov a primátor spomenutého mesta sa rozhodli konať a rezort zdravotníctva žiadajú o výnimku. Týka sa určovania miest pevných ambulantných pohotovostí.

„Reagujeme na vlaňajší zákon, keďže sme sa dozvedeli nové fakty ohľadom podmienok vzniku a prevádzkovania pohotovostných ambulancií. Hrozí, že mikroregión Fiľakova zostane bez pohotovosti,“ informoval Attila Agócs, primátor Fiľakova s tým, že dotknuté samosprávy adresovali uplynulý mesiac list vtedajšiemu ministrovi zdravotníctva Tomášovi Druckerovi.

Podľa zákona, prijatého v uplynulom roku, má totiž byť pevná pohotovosť iba v okresnom meste, teda Lučenci. Na starosti by tak mala 74-tisíc ľudí z okresu.

„Žiadame ďalší pevný bod vo Fiľakove, v mikroregióne ktorého žije takmer tretina ľudí z Lučeneckého okresu,“ zdôraznil primátor. Značné percento tvorí podľa žiadateľov marginalizovaná rómska komunita s nízkou životnou úrovňou. „Pre nich a aj pre seniorov by bolo z hľadiska zdravotných aj finančných problémov dochádzanie do okresného mesta obtiažne, v mnohých prípadoch priam nemožné,“ ozrejmil Agócs.

Žiadatelia v liste argumentujú aj tým, že v mikroregióne je veľa onkologických pacientov. Mnohí trpia aj na chronické respiračné a kardiovaskulárne ochorenia, ktoré súvisia s niekdajšou priemyselnou činnosťou spracovania kovov v meste, kúrením pevnými palivami či sociálnou situáciou.

Starostovia a primátor poukázali aj na skutočnosť, že v neďalekom okresnom meste Poltár žiadny organizátor nebude vedieť zabezpečiť zdravotníkmi poskytovanie zdravotnej starostlivosti v pevnej pohotovostnej službe.

„To by znamenalo ďalších vyše 20-tisíc ľudí, ktorým by musela byť k dispozícii pohovotosť v Lučenci. Dovedna by to už bolo 100-tisíc obyvateľov, ktorým by slúžila,“ priblížil Agócs. Tiež ozrejmil, že do marca boli dotknuté samosprávy uzrozumené s tým, že vo Fiľakove bude doplnková ambulantná pohotovostná služba. „Avšak medzičasom sme sa dozvedeli, že tie budú dostávať výrazne menej peňazí, ako pevné pohotovosti. Určovanie doplnkových pohotovostí bude v kompetencii vysúťaženého dodávateľa pevnej pohotovostnej služby v okrese, teda nie ministerstva. Preto hrozí, že vo Fiľakove by napokon nemusela byť ani doplnková pohotovosť.“

Žiadosť o udelenie výnimky pre Fiľakovo podpísali okrem primátora aj starostovia obcí Biskupice, Belina, Bulhary, Buzitka, Čakanovce, Čamovce, Fiľakovské Kováče, Holiša, Nitra nad Ipľom, Prša, Radzovce, Ratka, Šávoľ, Šiatorská Bukovinka, Šíd, Šurice a Veľké Dravce.